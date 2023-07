Prime Video, film e serie TV tra il 17 e il 23 luglio 2023

La settimana centrale di luglio 2023 è abbastanza scarna per Prime Video, che introduce nel catalogo soltanto un paio di novità.

La prima di queste è il film Robots, commedia tagliente ambientata in un’America del prossimo futuro che segue un donnaiolo, Charles, e una cacciatrice di dote, Elaine. I due ingannano le persone nelle relazioni attraverso sosia illegali di loro stessi. Quando inconsapevolmente utilizzano questa truffa l’uno contro l’altra, i loro sosia robot si innamorano e fuggono, costringendo Charles ed Elaine a collaborare per dare loro la caccia prima che le autorità scoprano il loro segreto.

La seconda e ultima novità sarà invece molto apprezzata dai fan di Kaenu Reeves: fa infatti il suo esordio sulla piattaforma Amazon il film John Wick 4, action neo-noir uscito nei cinema lo scorso marzo. Il film, che funge da sequel diretto di John Wick 3 – Parabellum del 2019, vede il sicario protagonista trovare una via per sconfiggere la Grand Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, John Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.

