Prime Video, 5 film da vedere a luglio 2023

Prime Video può essere un ottimo alleato per affrontare il caldo torrido di luglio 2023, che non permette di uscire nelle ore di punta. Sono infatti pronti a debuttare sulla piattaforma alcuni film originali e non.

Vediamo dunque quali sono i migliori film su Prime video in uscita a luglio 2023, li abbiamo raccolti in questo articolo per voi!

Prime Video: i migliori film di luglio 2023

Da una commedia italiana al quarto capitolo della saga cinematografica con Kaenu Reeves. Ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma Amazon!

L’estate più calda

Pellicola che racconta una calda estate siciliana, l’ultima in paese per Lucia, che sta per separarsi dalla sua amica Valentina visto il suo trasferimento per l’università. L’arrivo in parrocchia del diacono Nicola, tuttavia, crea scompiglio e porta entrambe le amiche a provare qualcosa per lui. Così, quando Lucia si avvicina a Nicola per aiutare Valentina a conquistarlo, finirà lei stessa per innamorarsene. Il film è disponibile dal 6 luglio.

Los Iniciados

Nella Bogotà del 2031, la lotta per il controllo della città si è intensificata. Un giornalista si trova a indagare su un omicidio che lo conduce a una cospirazione che riguarda l’intera città. È in questo contesto pericoloso che il giornalista dovrà scegliere i nodi, ma potrebbe scoprire di essere soltanto una pedina di un gioco più grande. La pellicola è disponibile dal 7 luglio.

Il consiglio studentesco

Il 12 luglio vede protagonisti un gruppo di amici quarantenni, Bob, Romane, Max e Vinz, conosciutisi al consiglio studentesco della Facoltà di Economia e Commercio. Il quartetto si ritrova invischiato per una serie di motivi con una nuova generazione di studenti durante un weekend “senza limiti” sulle Alpi.

Robots

Il 17 luglio è invece il momento di Robots, commedia ambientata in un’America del prossimo futuro che segue le vicende di un donnaiolo, Charles, e una cacciatrice di dote, Elaine. I due ingannano le persone nelle relazioni attraverso sosia illegali di loro stessi, ma, quando inconsapevolmente utilizzano questa truffa l’uno contro l’altra, i loro sosia robot si innamorano e fuggono, costringendo Charles ed Elaine a inseguirli.

John Wick 4

Dopo essere sfuggito alla morte, John Wick si nasconde sottoterra a New York con il Re di Bowery, preparandosi alla vendetta contro la Gran Tavola. Il sicario continua la sua lotta senza confini per cercare libertà nel quarto capitolo della saga, uscito nel cinema lo scorso marzo. Il film è disponibile sulla piattaforma dal 20 luglio.

