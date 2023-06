Prime Video, 5 film da non perdere a giugno 2023

Non un giugno 2023 così fiacco per Prime Video, sebbene manchi quel film in grado di far strabuzzare gli occhi agli abbonati. Tra pellicole drammatiche e action, la piattaforma Amazon introduce più di qualche novità nel suo catalogo.

Ma quali sono i migliori film in uscita su Prime Video a giugno 2023? Di seguito ne abbiamo raccolti 5 che dovreste tenere in considerazione.

I migliori film di giugno 2023 su Prime Video

Da un nuovo film comedy d’azione alla pellicola basata sui libri di M. Culpables, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Paradise Highway

Il 1 giugno debutta il drammatico Paradise Highway, che racconta la storia di una camionista costretta a contrabbandare merci illecite per salvare il fratello da una banda carceraria. Ma quando il pacchetto finale si rivela essere una ragazzina, la sua coscienza viene messa a dura prova.

Ultima notte a Soho

Una giovane amante della moda viaggia indietro nel tempo e finisce a Londra negli anni 60, dove incontra il suo grande idolo, una cantante. Tuttavia, deve scoprire che la vita a Soho in quel momento è diversa da come si aspettava. Un ibrido fra horror, thriller e dramma psicologico.

Medellín

Esce il 2 giugno Medellín, film action con Franck Gastambide e Ramzy Bedia (il cast si avvale anche della partecipazione straordinaria di Mike Tyson). La trama ruota intorno a un uomo, che, per salvare il fratello più piccolo da un pericoloso cartello di Medellín, forma una squadra e pianifica un’incursione in Colombia. Tuttavia, la missione di soccorso prenderà una svolta inaspettata quando deciderà di rapire il figlio del leader del cartello per scambiarlo con suo fratello minore.

È colpa mia?

L’8 giugno esce il film È colpa mia?, basato sulla trilogia best-seller Culpables di Mercedes Ron. Si tratta di una commedia romantica incentrata su una giovane costretta a seguire la madre nella lussuosa reggia del nuovo marito. Lì farà la conoscenza del suo fratellastro, con cui si scontra subito per via delle loro forti personalità; ma tra i due scoccherà anche la scintilla e presto inizieranno a provare un’irresistibile attrazione l’uno per l’altra, dando vita a una relazione appassionata e proibita.

Da grandi

Infine, il 28 giugno è il momento della pellicola italiana Da grandi, che racconta la storia di un gruppo di bambini di nove anni, legati da una forte amicizia. Una sera, inconsapevolmente esprimono lo stesso desiderio spegnendo le candeline, ovvero quello di diventare grandi: nel giro di una notte si ritrovano così magicamente adulti, ma con comportamenti e pensieri dei bambini.

