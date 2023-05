Prime Video, 5 film da non perdere a maggio 2023

Ci sono uscite discrete su Prime Video lato serie TV, ma anche qualche film degno di nota fa capolino sulla piattaforma a maggio 2023.

Quali sono, dunque, i migliori film su Prime Video in uscita a maggio 2023? Ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste assolutamente lasciarvi sfuggire.

I migliori film su Prime Video in uscita a maggio 2023

Da una nuova rom-com con Dylan Sprouse a un film natalizio carico di adrenalina, ecco cosa vedere sulla piattaforma di Amazon questo mese.

Uno splendido disastro

Debutta il 5 maggio il film originale Uno splendido disastro. Si tratta di una commedia romantica con protagonista Dylan Sprouse e racconta la storia di Abby Abernathy, una giovane che inizia il college con il desiderio di scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Nei suoi primi giorni nella nuova scuola fa la conoscenza dell’attaccabrighe Travis Maddox, il classico ragazzo da cui Abby vuole stare lontana. Tuttavia i due si trovano a dividere, per una scommessa, la stanza per un mese e ciò permette loro di conoscersi meglio.

Till – Il coraggio di una madre

Arriva il 9 maggio il film storico-drammatico Till – Il coraggio di una madre, che segue la storia della battaglia legale di una donna, Mamie Till, che pretenderà di essere fotografata accanto al volto orribilmente deformato del figlio, linciato a morte da un gruppo di persone bianche, per sensibilizzare la popolazione di fronte alla violenza razziale.

Anche io

Il 19 maggio fa ingresso nel catalogo Anche io, pellicola drammatica dello scorso anno che racconta il caso Weinstein, venuto a galla nel 2017. Per essere più precisi, la storia è incentrata sulle giornaliste Megan Twohey e Jodi Kantor del New York Times che pubblicano un articolo di denuncia contro il potente produttore hollywoodiano, accusato di aver abusato sessualmente di numerose attrici (e non) nel corso dei decenni.

3000 anni di attesa

Con Tilda Swinton e Idris Elba, 3000 anni di attesa debutta sulla piattaforma streaming di Amazon il 23 maggio. Si tratta di un mix di romanticismo e fantasy ben riuscito, che potrebbe conquistare tutti coloro che sono alla ricerca di una fiaba sentimentale. La trama si incentra su una studiosa che un giorno compra in un negozio di oggetti antichi un’ampolla. Quando si trova nel bagno dell’hotel in cui alloggia, da questa esce improvvisamente un genio chiuso lì dentro da oltre 2500 anni. Lui le offre la possibilità di esaudire tre desideri in cambio della sua libertà e la donna, inizialmente scettica, si fa conquistare dalle sue storie del passato.

Una notte violenta e silenziosa

Il 26 maggio chiude i giochi il violentissimo film natalizio Una notte violenta e silenziosa, con protagonista David Harbour (noto ai più per aver vestito i panni di Hopper in Stranger Things) nel ruolo di Babbo Natale. Nemmeno a dirlo, la storia è ambientata durante la vigilia di Natale, quando una squadra d’elité di mercenari fa irruzione nella casa di una ricca famiglia prendendo tutti in ostaggio. Non avevano però messo in conto che oltre a distribuire regali ai bambini, Babbo Natale è anche un avversario molto pericoloso.

