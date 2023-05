Prime Video, 5 serie TV da vedere a maggio 2023

Niente di davvero eclatante su Prime Video a maggio 2023, perlomeno dal punto di vista delle serie TV. Una sola uscita davvero notevole, ma c’è comunque qualcosina che potrebbe stuzzicare gli abbonati al servizio Amazon.

Quali sono, dunque, le migliori serie TV in uscita su Prime Video a maggio 2023? Ne abbiamo raccolte 5 per fornirvi qualche dettaglio su ognuna di esse.

Le migliori serie TV su Prime Video a maggio 2023

Dai nuovi episodi dello show sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez a una nuova comedy dal creatore The Good Place, ecco cosa guardare questo mese sul servizio streaming.

The Ferragnez 2

La seconda stagione che racconta la vita di Chiara Ferragni e Fedez è disponibile dal 18 maggio. La serie potrebbe ripartire da dove aveva lasciato la coppia nella prima stagione, ossia dalla nascita della figlia Vittoria nel marzo 2021. Ci si aspetta quindi che getterà uno sguardo approfondito sul percorso di cura intrapreso da Fedez per il tumore al pancreas e sui retroscena del Festival di Sanremo, che, secondo diverse indiscrezioni, avrebbe portato a una crisi (successivamente superata) tra i due coniugi.

Rosiko show – Guai a perdere

Sempre il 18 maggio diventa disponibile sulla piattaforma un contenuto che tutti gli appassionati di stand-up comedy potrebbero apprezzare: tornano infatti gli esperti di improvvisazione Ale & Franz in un format totalmente inventato da loro, dove giocheranno senza copione per regalare agli spettatori qualche risata con le loro battute e freddure.

Primo

Il 19 maggio debutta invece una nuova serie comedy dal creatore di The Good Place. Si tratta di uno show ispirato alla vita di Shea Serrano, autore messicano-americano tre volte bestseller del New York Times, e racconta la storia di un giovane di 16 anni, Rafa Gonzales, che si trova a un punto di svolta della sua vita: si avvicina la fine del liceo e ha una reale possibilità di essere il primo della sua famiglia ad andare al college.

James May: Oh Cook! 2

Il 24 maggio è il turno di James May: Oh Cook! 2, che ci porta a vivere nuove avventure gastronomiche. James May si metterà ancora una volta alla prova per cercare di realizzare piatti di tutto il mondo, dimostrando che non necessario essere un esperto di gastronomia per cavarsela in cucina. Il suo viaggio da inesperto a cuoco provetto dunque continua, consentendo al pubblico di vedere una serie di trucchi che possono rendere appetitoso un pasto.

Il Grifone

Uscirà il 26 maggio quello che è stato definito il “più grande progetto fantasy tedesco da La storia infinita”. La trama ruota attorno a tre ragazzi un po’ sfigati, Mark, Memo e Becky, che scoprono un mondo fantastico dove il Grifone, un mostro divoratore di mondi, soggioga senza pietà tutte le creature viventi. E Mark è l’unico che può sconfiggerlo, ma non è un eroe e non vuole esserlo. Ha fin troppo a cui pensare tra la scuola, i problemi adolescenziali e la sua prima cotta. Combattere i mostri è per lui fuori questione, ma, quando suo fratello Thomas scompare, si troverà a dover partire con i suoi amici per questo ignoto mondo e affrontare il pericolo.

