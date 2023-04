Prime Video, 5 serie TV da non perdere ad aprile 2023

Prime Video offre qualche novità interessante ai suoi abbonati ad aprile 2022, soprattutto sul fronte serie TV, dove non mancano sorprese succulente.

Quali sono, dunque, le migliori serie TV su Prime Video di aprile 2022? In questo articolo ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste proprio lasciarvi scappare.

Prime Video: le migliori serie di aprile 2023

Dall’ambiziosa serie prodotta dai fratelli Russo alla nuova versione di Dead Ringers, ecco cosa guardare questo mese sulla piattaforma.

Queens on the Run

Il 14 aprile sbarca sulla piattaforma un talent show in cui dieci drag artist provenienti da tutto il Paese sono in competizione per il titolo di “Supreme Drag”, mentre viaggiano in diverse città brasiliane a bordo di un autobus super colorato. I partecipanti affrontano diverse sfide ispirate alle tradizioni culturali di ciascuna città che visitano. Alla fine di ogni episodio, una delle reginette viene eliminata fino a quando non rimarrà solo la vincitrice.

Greek Salad

E ancora, il 14 aprile segna il debutto di Greek Salad, serie francese ambientata 20 anni dopo L’appartamento spagnolo. La storia segue i fratelli Mia, una diciannovenne dallo spirito libero e ribelle che non vuole per niente assomigliare ai suoi genitori, e Tom, un venticinquenne insicuro ma equilibrato, mentre le loro vite tornano a schiantarsi l’una contro l’altra quando ereditano un edificio ad Atene dopo la morte del nonno.

La fantastica Signora Maisel 5

Sempre il 14 aprile arriva la stagione 5 di La fantastica Signora Maisel, che riprende la storia di Midge Maisel intenta a ricostruire la sua carriera e reputazione. Gli ultimi momenti della precedente stagione avevano visto Midge lasciare il Carnegie Hall rinfrancata e pronta ad affrontare qualsiasi sfida. Dopo un’epifania di fronte al cartellone innevato del The Gordon Ford Show, Midge è intenzionata ad “Andare avanti” e a lottare per la sua ascesa alla fama.

Dead Ringers

Il 21 aprile è il momento del reboot di Dead Ringers. Il film originale del 1988 è uno dei preferiti dagli appassionati del genere soprattutto per i temi inquietanti e avvincenti che esplorava, nonché per l’impressionante impresa che era per il cinema dell’epoca. La nuova versione di Dead Ringers è una serie TV e vedrà Rachel Weisz nel doppio ruolo di Elliot e Beverly Mantle, due gemelle che condividono tutto: droghe, amanti e un desiderio impenitente di fare tutto il necessario nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l’assistenza sanitaria alle donne.

Citadel

La serie prodotta dai fratelli Russo, molto attesa da pubblico e critica, debutterà venerdì 28 aprile con due episodi, seguiti da una nuova puntata a settimana ogni venerdì. Si tratta di uno spy drama internazionale, che parte come un ambizioso franchise destinato a espandersi con ramificazioni in diversi Paesi del mondo. La trama ruota intorno a due agenti scelti, Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas), che dovranno fermare una potente associazione che nell’ombra manipola il mondo, nota come Manticore, facendo al contempo i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo.

