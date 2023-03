Prime Video, 5 film da non perdere a marzo 2023

Non ci sono grandi novità dal punto di vista cinematografico su Prime Video a marzo 2023, ma comunque non manca qualche aggiunta che gli abbonati al servizio premium di Amazon potrebbero gradire.

Quali sono, quindi, i 5 film su Prime Video da non perdere a marzo 2023? Di seguito ne abbiamo raccolti cinque.

Prime Video: i migliori film di marzo 2023

Dall’ultima fatica di Guadagnino al più recente lungometraggio dedicato a One Piece, ecco cosa vedere sulla piattaforma streaming di Amazon questo mese.

Old

Arriva il 3 marzo 2023 in streaming il discusso Old, diretto da M. Night Shyamalan, maestro del brivido e della suspense. La pellicola racconta la storia di un gruppo di persone su una paradisiaca isola tropicale. Tutto sembra procedere in modo tranquillo, finché in mare viene rinvenuto il corpo esanime di una donna. All’improvviso, tutti i membri del gruppo e iniziano a invecchiare di colpo, ora dopo ora, e la loro vita rischia di ridursi alla durata di un solo giorno.

One Piece Film: RED

L’8 marzo arriva sulla piattaforma l’ultimo film dedicato a Cappello di Paglia e la sua ciurma, diretto da Gorō Taniguchi. In questa nuova avventura, i famigerati pirati raggiungono una misteriosa isola dove si esibirà la cantante più nota al mondo, Uta. Nessuno immagina che la sua voce angelica nasconde un segreto in grado di cambiare il mondo. Inizia così quella che diventa una vera e propria lotta per la libertà…

Perfect Addiction

Perfect Addiction viene aggiunto nel catalogo della piattaforma streaming il 24 marzo, un film che mescola sport e passione. La trama ruota infatti intorno a una giovane donna, Sienna, che decide di fargliela pagare in modo alquanto originale al compagno Jax che la tradiva con la sorella minore. Punta quindi sull’atleta Kayden, lunatico e indisciplinato, per battere Jax sul ring. Quando però i due si avvicinano sia fuori che dentro il ring, il percorso verso il titolo di campione diventa sempre più complicato.

Reggie

Sempre il 24 marzo arriva il documentario biografico che esamina la carriera e l’eredità di Reggie Jackson, Hall of Famer della Major League di Baseball e attivista per i diritti degli afromericani. Si tratta di una delle superstar più influenti del baseball mondiale, nonché grande testimone di un cambiamento drammatico nelle relazioni razziali in America.

Bones And All

Il 27 marzo esordisce nel catalogo l’ultimo film di Luca Guadagnino, Bones And All. Il noto regista italiano dirige ancora una volta l’acclamato Timothée Chalamet, in una storia d’amore disperata sullo sfondo del cannibalismo. La pellicola segue infatti le vicende di una ragazza che ogni tanto prova il bisogno irresistibile di divorare un essere umano. Abbandonata dalla famiglia, parte quindi per un viaggio per scoprire se nel mondo c’è un posto anche per qualcuno di mostruoso come lei.

