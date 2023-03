Netflix, 5 film da non perdere a marzo 2023

Non sono certo pochi i film previsti questo mese su Netflix e alcuni di questi sembrano piuttosto interessanti. Nessuno brilla eccessivamente, ma gli abbonati possono ritenersi tutto sommato soddisfatti.

Quali sono, quindi, i migliori film Netflix di marzo 2023? Ne abbiamo selezionati 5 per facilitarvi la scelta!

Netflix: i migliori film di marzo 2023

Da un giallo che ha il sapore di Agatha Christie a un film molto atteso dagli appassionati di animazione giapponese, ecco cosa guardare questo mese in streaming.

Il futuro in un bacio

Il 3 marzo il mese prende il via con una commedia romantica incentrata su Javier, che scopre di avere il dono della veggenza amorosa baciando le ragazze. Riesce infatti a scoprire, attraverso il bacio, il futuro di una relazione ancora prima di iniziarla. In questo modo evita di avere storie a lungo termine, potendo vedere già l’epilogo infausto. Le cose cambiano la sera in cui bacia Lucia e si vede felicemente sposato e con figli al seguito. Peccato che la ragazza sia la fidanzata del suo migliore amico…

Luther: Verso l’inferno

Il 10 marzo giunge nel catalogo un’interessante pellicola con protagonista Idris Elba: si tratta della continuazione della premiata saga televisiva reimmaginata per il cinema, che prende le mosse quando un serial killer terrorizza Londra. Il detective caduto in disgrazia John Luther si trova dietro le sbarre ed è tormentato per non essere riuscito a catturare il cyberpsicopatico che ora lo perseguita. Decide quindi di evadere per completare il suo lavoro. Al fianco di Idris Elba, troviamo anche Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley.

L’elefante del mago

Il 17 marzo è il momento di un film d’animazione per grandi e piccoli. Basato sull’omonimo romanzo di Kate DiCamillo, racconta la storia del giovane Peter, che, imbattendosi in una chiromante nella piazza del mercato, scopre qual è la chiave per ritrovare la sorella perduta da tempo: un misterioso elefante. Il ragazzo intraprende quindi un viaggio per completare tre incarichi impossibili che trasformeranno per sempre l’aspetto della sua città.

Black Clover: la spada dell’Imperatore magico

Il mese si chiude con un film molto atteso dagli appassionati del famoso manga Black Clover, che ha venduto oltre 17 milioni di copie in tutto il mondo. Disponibile dal 31 marzo, Black Clover: la spada dell’Imperatore magico si distacca dalla storia dei fumetti presentando una trama originale: Asta, un ragazzo nato privo di magia in un mondo in cui questa è di fondamentale importanza, mira a diventare “l’Imperatore magico”, a superare le avversità, a dimostrare il suo potere e a mantenere il giuramento fatto agli amici.

Murder Mystery 2

Anche l’atteso sequel del film Netflix del 2019 con protagonista la strabiliante coppia composta da Adam Sandler e Jennifer Aniston sarà disponibile dal 31 marzo. A quattro anni dalla risoluzione del loro primo caso di omicidio, Nick e Audrey Spitz sono diventati detective a tempo pieno ma faticano ad avviare la loro agenzia investigativa. Quando però sono invitati a festeggiare il matrimonio di un loro amico sulla sua isola privata, si ritrovano immersi in nuovo mistero: infatti, qualcuno rapisce lo sposo per ottenere un riscatto e tutti i presenti diventano sospettati. Un nuovo giallo in perfetto stile Agatha Christie!

