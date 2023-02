Prime Video, film e serie TV tra il 20 e il 26 febbraio 2023

Ancora un paio di contenuti discreti per Prime Video alla fine di febbraio 2023, per chiudere il mese in modo piuttosto soddisfacente.

Tra il 20 e il 26 febbraio 2023 debutta infatti Die Hart, produzione inizialmente pensata come una serie per la piattaforma Quibi, poi riadattata a film (acquistato da Amazon). Die Hart vede una versione sopra le righe dello stesso Kevin Hart realizzare il sogno di una vita quando un famoso regista gli offre il ruolo di protagonista in un importante film d’azione. C’è però un problema: prima deve allenarsi nella più grande scuola per star di film d’azione del mondo, gestita da un professore alquanto lunatico. Ad affiancare il noto comico e attore americano c’è un John Travolta in grande spolvero, nei panni dell’insegnante.

In questi giorni esordisce anche The Consultant, satira nera sul mondo del lavoro con protagonista di Christoph Waltz. Si tratta di una serie, tratta dall’omonimo romanzo del 2015 di Bentley Little, che segue le vicende di uno strano consulente, Regus Patoff, ingaggiato da una compagnia di gaming in crisi. I dipendenti e gli stessi datori di lavoro si troveranno così a far fronte a nuove sfide e novità che metteranno in discussione non solo la loro vita lavorativa, ma anche la loro stessa esistenza. Un mix di thriller e commedia nera, che punta forte sulla performance di Waltz.

Prime Video: tutte le novità tra il 20 e il 26 febbraio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

The Consultant (stagione 1) – 24 febbraio

Film originali

Die Hart – 24 febbraio

