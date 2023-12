Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 4 e il 10 dicembre 2023

Non manca molto ormai a Natale, i negozi e le case si illuminano e Prime Video accoglie nel catalogo film a tema. Così, che decidiate di trascorrere una serata in famiglia o che siate alla ricerca di un filmetto natalizio da vedere da soli, la settimana tra il 4 e il 10 dicembre 2023 potrebbe accontentarvi.

In questi giorni esce infatti Your Christmas Or Mine 2, sequel della pellicola di successo dello scorso anno con protagonista Asa Butterfield (noto tra le altre cose per aver vestito i panni di Otis in Sex Education). Dopo essersi scambiati le famiglie lo scorso Natale, riusciranno James e Hayley a sopravvivere a un altro 25 dicembre in famiglia o il loro futuro insieme sarà incerto?

Nel secondo capitolo, il padre di James ha invitato i Taylor (la famiglia della ragazza del figlio) a trascorrere il Natale in una lussuosa località sciistica nelle Alpi austriache, così potrà incontrare la sua nuova ragazza americana. Tuttavia, niente andrà per il verso giusto: le due famiglie finiranno infatti l’una nell’alloggio dell’altra.

La magia del Natale si percepisce anche nel film Dating Santa, incentrato su Lucia e sua figlia Leo, una bambina che ama il Natale. Una sera Lucia incontra Sergio, un famoso chef, e scatta la scintilla, ma non è pronta a dirlo a sua figlia, quindi aspetta fino al Natale successivo. Il 24 dicembre, così, Sergio si reca a casa di Lucia vestito da Babbo Natale per incontrare Leo, ma la bambina crede che lui sia quello vero. Alla fine Sergio riesce a conquistare il cuore della bambina, ma l’illusione si spezza quando Leo scopre la bugia.

Prime Video: tutte le novità tra il 4 e il 10 dicembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Your Christmas Or Mine 2 – 8 dicembre

Dating Santa – 8 dicembre

