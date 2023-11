Prime Video, 5 serie TV da non perdere a novembre 2023

Un mese tutt’altro che eclatante quello di novembre 2023 per il Prime Video, ma comunque non manca qualche aggiunta che gli abbonati potrebbero trovare interessante.

Quali sono, allora, le migliori serie TV su Prime Video a novembre 2023? In questo articolo ne abbiamo raccolte cinque che dovreste tenere in considerazione.

Le migliori serie TV su Prime Video a novembre 2023

Dal ritorno di un’apprezzata serie animata a un nuovo reality show su 007, ecco cosa guardare questo mese sulla piattaforma Amazon.

Invincible 2

Basato sulla serie di fumetti di Robert Kirkman , Cory Walker e Ryan Ottley, Invincible è descritta come una serie ricca di suspense, azione ed emozioni. La prima stagione è incentrata su Mark Grayson, un ragazzo di 17 anni che inizia a sviluppare superpoteri come la super forza, il volo e la super velocità. Inizia quindi ad allenarsi per usare le sue abilità sotto la guida di suo padre, che è uno dei supereroi più potenti della Terra. I nuovi episodi sono disponibili dal 3 novembre.

007: Road to a Million

Dal 10 novembre è invece disponibile 007: Road to a Million, reality in cui nove coppie di concorrenti tentano di vincere un premio da 1 milione di sterline. La competizione prevede una serie di sfide sparse per il mondo ispirate ai film di James Bond: i concorrenti dovranno rispondere a dieci domande ideate da The Controller (Brian Cox), e, per ogni risposta corretta, la squadra incasserà una somma di denaro… ma una sola mossa sbagliata li eliminerà dal gioco.

Monterossi 2

Dal 10 novembre è disponibile la seconda stagione di Monterossi, serie basata sul romanzo “Torto marcio” di Alessandro Robecchi. La trama della seconda stagione ruota attorno a una serie di omicidi collegati da un bizzarro rituale che scuote Milano. Lo show Amazon vede protagonista Fabrizio Bentivoglio ed è diretto da Roan Johnson.

Noi siamo leggenda

Un coming of age che unisce dramma, azione e ironia in una narrazione originale, capace di rinnovare e riscrivere i canoni del racconto young adult di supereroi. La storia della serie è quella di cinque ragazzi – e del loro mondo – con cinque poteri straordinari che affondano le radici nelle loro paure e nei loro desideri più profondi, capaci di stravolgere le loro vite.

Twin Love

Il 17 novembre è il turno di un altro reality, ma totalmente differente da quello dedicato a 007. Stiamo parlando di Twin Love, show che esplora le vite amorose dei gemelli. Dieci coppie di gemelli saranno divise e inserite in due case, dove inizieranno la ricerca del vero amore. Con il doppio del divertimento e del dramma, la serie scoprirà se le loro somiglianze intrinseche si estendono ai loro desideri romantici.

