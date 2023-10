Prime Video, 5 serie TV da non perdere a ottobre 2023

Ottobre 2023 per Prime Video è un mese incentrato soprattutto sui film, ma non manca certo qualche serie in uscita per gli abbonati.

Quali sono, quindi, le migliori serie TV su Prime Video a ottobre 2023? Ne abbiamo raccolte 5 che dovreste tenere in considerazione.

Prime Video: le migliori serie TV di ottobre 2023

Dalla terza stagione di una commedia fantascientifica a una nuova serie italiana, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma Amazon.

One Shot: Overtime Elite

Il 9 ottobre si parte con One Shot: Overtime Elite, che esplora le vite della nuova generazione di stelle del basket dell’Overtime Elite provenienti da tutto il Paese, mentre affrontano varie sfide e allenamenti estenuanti per perseguire una carriera nel basket professionistico. Questa serie avvincente si immerge in ciò che serve davvero per arrivare al successivo step: la grinta, il sacrificio, la perseveranza e la gloria.

Everybody Loves Diamonds

Il 13 ottobre è il momento di Everybody Loves Diamonds, produzione italiana fortemente ispirata al Colpo di Anversa del 2003, definito dai media internazionali “il più grande furto di diamanti al mondo”. La storia segue uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo (interpretato dal bravo Rossi Stuart), che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all’avanguardia dell”Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose dal valore di milioni di dollari.

Upload 3

Il 20 ottobre è il momento della terza stagione di Upload, serie di successo ambientata in un futuro immaginario in cui le persone, dopo la morte, possono essere “caricate” in una realtà virtuale in cui godere di tutti i comfort di un resort di prima classe. Nei nuovi episodi assisteremo alla continuazione delle vicende di Nora e Nathan mentre affrontano la loro relazione e corrono per fermare la misteriosa cospirazione che minaccia di distruggere milioni di vite. Riusciranno a chiudere Freeyond e ad avere finalmente una vera vita insieme?

Bosch: L’eredità 2

Il 20 ottobre continuano anche le nuove indagini di Harry Bosch nella seconda stagione dello spin-off Bosch: L’eredità. Dopo la scomparsa della figlia Maddie, che si presume sia stata rapita, l’investigatore privato e i suoi fanno di tutto per ritrovarla, rincontrando lungo la strada il detective Jerry Edgar, un “vecchio” personaggio di Bosch intorno al quale Prime Video sta pensando di costruire un secondo spin-off.

Prova Prova Sa Sa 2

Dal 26 ottobre è disponibile la seconda stagione dello show comico Prova Prova Sa Sa, che, sebbene non abbia propriamente convinto con gli episodi della season 1, tenta di nuovo a strappare qualche risata al pubblico. Per chi non avesse visto le precedenti puntate, lo show vede Frank Matano impegnato a proporre alcune sfide ai partecipanti, mentre quest’ultimi, improvvisando, dovranno mettere in piedi degli sketch comici.

A proposito della piattaforma Amazon, avete dato occhiata alle migliori storie di fantasmi su Prime Video?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.