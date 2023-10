Prime Video: 5 storie di fantasmi da vedere ad Halloween 2023

Halloween 2023 è ormai alle porte e c’è probabilmente chi è alla ricerca di un bel film horror da vedere su Prime Video. Magari di una ghost story, di quelle da raccontare a mezzanotte con la luce soffusa.

Quali sono, quindi, le migliori storie di fantasmi da vedere su Prime Video? In questo articolo ne abbiamo scelte cinque che potrebbero regalarvi qualche brivido.

Le migliori ghost stories su Prime Video

Da un horror asiatico a una storia di fantasmi ambientata in ospedale, ecco cosa vedere su Prime video in occasione di Halloween 2023.

Dark Hall

Dark Hall è un film sugli adolescenti, diretto a loro ma abbastanza elegante da catturare l’interesse di tutti. Più che un film dell’orrore, è un’allegoria sulla crescita, su quell’età tesa e difficile in cui tutto è terrificante e si deve scoprire chi essere per il resto della vita. Kit, ragazza difficile e problematica, viene mandata nella misteriosa Blackwood Boarding School, gestita dall’eccentrica preside Madame Duret. Esplorando i corridoi della scuola, Kit e le sue compagne di classe scopriranno che l’edificio nasconde un antico segreto con origini paranormali.

Shutter

Diciamocelo francamente: quando vuole, il cinema horror orientale spacca. E Shutter, film thailandese del 2004 diretto da Banjong Pisanthanakun ne è un chiaro esempio. Due fidanzati, mezzi sbronzi dopo una festa da amici, stanno tornando a casa in macchina quando improvvisamente investono una ragazza. Nel panico generato dalla situazione fuggono via, ma da quel momento inizieranno a succedere cose strane. La questione dello spiritello inquieto potrebbe rimandare a decine di altre pellicole, ma Shutter riesce comunque a ritagliarsi il suo spazio regalando buoni spunti e un intrattenimento costante.

Fragile

Fragile è uno dei migliori nel sottogenere storie di fantasmi, grazie a una trama semplice ma neanche poi tanto, raccontata da una scenografia pronta a cogliere ogni singolo elemento, sia horror che non. Trama che appunto nasce tranquilla e diventa “orrorificamente” dinamica col passare dei minuti. La storia ruota attorno a un’infermiera che lavora al Mercy Falls, un ospedale pediatrico ormai fatiscente che sta per essere smantellato, ma l’edificio sembra essere abitato da presenze oscure.

La ragazza del terzo piano

La ragazza del terzo piano è un film capace di costruire un’innegabile tensione, anche se non può vantare di momenti particolarmente cupi o un twist sconvolgente. La storia ruota intorno a un uomo che prova a ristrutturare una vecchia casa in rovina per la sua famiglia. L’edificio, tuttavia, riserva delle sorprese a causa di una storia che terrorizza i suoi nuovi abitanti. Sin dall’arrivo del nuovo proprietario, infatti, la casa sembrerà quasi essere viva e rivelarsi avversa ai nuovi inquilini. Una trama non originale, con i classici rumori notturni, strani oggetti che compaiono misteriosamente o macchie sui muri, il che farà pensare di essere di fronte all’ennesima pellicola già vista e rivista. Ma la La ragazza del terzo piano rivelerà comunque risvolti interessanti e un finale riuscito.

Oculus

Prima che Mike Flanagan iniziasse a realizzare serie TV per Netflix, aveva girato un film horror nelle sue corde che era tanto piaciuto a pubblico e critica. Oculus, appunto. La storia è quella di Tim e Kaylie Russell, due fratelli dal passato oscuro; dieci anni prima i loro genitori erano stati assassinati e il responsabile dell’accaduto sembrava essere proprio Tim che, pertanto, ha visto aprirsi le porte del manicomio criminale. La sorella, però, credeva alla sua innocenza, rintracciando la causa di tutto in uno specchio maledetto fulcro di efferatezze seriali.

A proposito della piattaforma Amazon, avete dato un’occhiata ai migliori film usciti su Prime Video a ottobre 2023?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.