Prime Video, 5 film da non perdere a ottobre 2023

Tante novità in arrivo su Prime Video a ottobre 2023, tra cui non manca qualche film inquietante visto l’avvicinarsi di Halloween.

Quali sono, allora, i migliori film di ottobre 2023 su Prime Video? Di seguito ne abbiamo raccolti cinque che dovreste tenere in considerazione.

I migliori film Prime Video di ottobre 2023

Dal quinto capitolo di un’appassionata storia d’amore a una pellicola perfetta per il 31 ottobre, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma Amazon!

After 5

La relazione turbolenta di Hardin e Tessa arriva a una conclusione, perché il quinto capitolo è anche l’ultimo di questa apprezzata saga teen romance. Nel nuovo film, disponibile dal 3 ottobre, Hardin fa fatica ad andare avanti per via del blocco dello scrittore e a causa della rottura con Tessa. Per ritrovare se stesso, decide così di andare in Portogallo alla ricerca della donna a cui ha fatto un torto in passato. Si rende quindi conto di dover cambiare strada per poter riconquistare Tessa. Tra i due innamorati ci sarà un lieto fine?

Totally Killer

Il 6 ottobre è invece il momento di Totally Killer, con protagonista Kiernan Shipka (nota per aver vestito i panni di Sabrina nella serie Netflix). Si tratta di una commedia horror che ruota attorno all’omicida noto come “Sweet Sixteen Killer”, pronto a tornare in azione la notte di Halloween, 35 anni dopo l’uccisione di tre adolescenti per mietere una quarta vittima. La diciassettenne Jamie si imbatte nel pazzo mascherato e, per fuggire da lui, in qualche modo finisce per viaggiare indietro nel tempo, precisamente al 1987, anno delle prime tre uccisioni. Si troverà quindi a fare squadra con la versione adolescente di sua madre per sconfiggere l’assassino una volta per tutte.

Awareness

Si passa dal genere horror alla fantascienza l’11 ottobre, quando esce Awareness. Il film ha per protagonista Ian, un adolescente ribelle in grado di manipolare le menti delle persone grazie a illusioni visive. In questo modo, vive compiendo piccole truffe. Quando, tuttavia, una di queste non va a buon fine, finisce nel mirino di due organizzazioni rivali che vogliono sfruttare il suo potere.

The Burial

Il 13 ottobre debutta invece The Burial, film ispirato a fatti realmente accaduti. Quando un affare concluso con una stretta di mano va a monte, il proprietario di un’impresa di pompe funebri Jeremiah O’Keefe si rivolge all’avvocato Willie E. Gary per salvare l’azienda di famiglia. Gli animi si surriscaldano e le risate si susseguono mentre l’improbabile coppia stringe un legame e denuncia la corruzione aziendale e l’ingiustizia razziale.

Mafia mamma

Infine, il 23 ottobre è il giorno del debutto di Mafia mamma, pellicola che racconta la storia di una donna della periferia americana recatasi a Roma dopo avere inaspettatamente ereditato l’impero mafioso di suo nonno. Scopre infatti che l’anziano uomo, in punto di morte, aveva espresso il desiderio che fosse lei a prendere le redini di quello che aveva costruito. La donna si trova così a dover cambiare vita senza nemmeno realizzare ciò che le stava succedendo, trovandosi continuamente di fronte a sicari che cercano di ucciderla.

