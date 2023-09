Prime Video, 5 film da non perdere a settembre 2023

Oltre a una manciata di serie TV, settembre 2023 porta su Prime Video anche qualche film che merita una chance. La fine dell’estate si avvicina, e ben più di una pellicola particolarmente interessante potrebbe consolare gli abbonati al servizio streaming di Amazon.

Quali sono, quindi, i migliori film di settembre 2023 su Prime Video? Di seguito ne abbiamo raccolti 5 che dovreste tenere in considerazione.

I migliori film in uscita su Prime Video a settembre 2023

Da un film che sublima l’importanza dei sogni alla storia di un wrestler, ecco cosa vedere nel catalogo Amazon questo mese.

Fear the Night

Thriller di genere home invasion quello con protagonista Maggie Q, disponibile dal 7 settembre. La storia ruota intorno a Tess, veterana della guerra in Iraq invitata alla festa di addio al nubilato della sorella Rose, al quale parteciperà anche l’altra sorella Beth – con cui da tempo non scorre buon sangue. I festeggiamenti sono appena cominciati quando vengono interrotti da un gruppo di intrusi che assediano la casa e sembrano intenzionati a non lasciare testimoni, ma Tess decide di guidare il contrattacco…

Una torta per l’uomo giusto

Ispirato a una storia vera, Una torta per l’uomo giusto segue le vicende delle due migliori amiche Jane e Corinne che si trovano ad affrontare la vita nei loro vent’anni a Los Angeles. Corinne, estroversa per eccellenza, convince la timida ma estremamente talentuosa pasticcera casalinga Jane a impegnarsi a sfornare torte per un anno e a portarle nei bar, pratica conosciuta anche come “cakebarring”, con l’obiettivo di incontrare persone e sviluppare fiducia in se stessa. Nel corso di quell’anno di Corinne riceve una diagnosi che le cambia la vita, e le due ragazze si ritrovano ad affrontare una sfida diversa da qualsiasi prova mai affrontata fino ad ora. La pellicola è disponibile dall’8 settembre.

A Million Miles Away

Il 15 settembre esce il film originale più atteso del mese, A Million Miles Away. Si tratta di un avvincente biopic che racconta la storia di José Hernández, un contadino diventato astronauta della NASA. La pellicola segue José, interpretato da Michael Peña, e la sua famiglia di lavoratori migranti in un viaggio lungo decenni, dalla città di Michoacán, in Messico, ai campi della San Joaquin Valley in California. E naturalmente ci mostra il volo di José a oltre 200 miglia sopra la Terra, fino alla Stazione Spaziale Internazionale. José aveva un sogno che sembrava impossibile da realizzare, ma grazie alla sua tenacia, determinazione e caparbia, e al sostegno incrollabile della sua famiglia e dei suoi insegnanti, raggiunge ciò che però lui era irraggiungibile.

Cassandro

Il 22 settembre è il momento di Cassandro, film con protagonista Gael Garcia Bernal. Si tratta di un biopic che racconta la storia vera di Saúl Armendáriz, wrestler amatoriale gay di El Paso divenuto famoso a livello internazionale per aver creato il personaggio di Cassandro, il “Liberace della Lucha Libre”. In questo suo percorso, però, Saul non metterà sottosopra solo il mondo machista del wrestling, ma anche e soprattutto la sua stessa vita.

King of killers

Infine, sempre il 22 settembre, è il momento dell’action movie King of killers, che racconta la storia di un gruppo di sicari internazionali. Quando ricevono il compito di eliminare il killer più spietato al mondo, scopriranno che in realtà saranno loro ad essere braccati.

