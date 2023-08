Prime Video, 5 film da non perdere ad agosto 2023

Agosto 2023 è piuttosto buono sul piano seriale per Prime Video, un po’ meno sul fronte cinematografico.

Ma quali sono i migliori film Prime Video di agosto 2023? Ne abbiamo raccolti 5 che dovreste tenere in considerazione.

I migliori film Prime Video di agosto 2023

Da una commedia romantica a un bellissimo film ambientato negli anni ’60, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma Amazon.

Bandit

Il 7 agosto apre le danze Bandit, un crime drama interpretato da Mel Gibson, Josh Duhamel ed Elisha Cuthbert. La trama ruota intorno a un affascinante criminale di professione che, dopo essere evaso da una prigione del Michigan, assume una nuova identità in Canada, raggiungendo il record di 59 colpi mentre viene braccato da una task force della polizia.

Rosso, bianco e sangue blu

L’11 agosto debutta sulla piattaforma streaming di Amazon la commedia romantica Rosso, bianco e sangue blu, tratta dall’omonimo romanzo best seller di Casey McQuiston. La trama ruota intorno al figlio della presidente degli Stati Uniti, che, in seguito a una lite con il principe d’Inghilterra, viene costretto a passare del tempo con lui per spegnere il fuoco alimentato dai tabloid. Ma il rapporto tra loro, inizialmente gelido e teso, lascia pian piano spazio a qualcosa di ben diverso, che non avrebbero mai potuto immaginare.

Operazione Kandahar

Il 24 agosto esordisce Operazione Kandahar, in cui Gerard Butler veste i panni di un agente della CIA sotto copertura bloccato in territorio ostile in Afghanistan. Dopo che la sua missione è stata smascherata, deve combattere per raggiungere, insieme al suo traduttore afghano, un punto di estrazione a Kandahar, evitando le forze scelte nemiche e le spie straniere incaricate di dar loro la caccia.

Belfast

Il 28 agosto tocca poi a Belfast intrattenere il pubblico di Amazon. Si tratta di un viaggio intimo nel passato e nella storia del suo regista, Kenneth Branagh, attraverso la storia di un giovane che vive insieme ai suoi genitori e ai suoi nonni nell’Irlanda degli anni ’60.

Gli attassati

Chiude il mese di Prime Video, il 31 agosto, la pellicola Gli attassati, in cui gli abitanti di una piccola cittadina del Sud, già messi in ginocchio dalla crisi economica e dalla pandemia, vengono improvvisamente sommersi di cartelle esattoriali da Equitù. In realtà, dietro la “tassazione illecita” c’è il Sindaco, un uomo cinico e corrotto. Due vittime di tale inghippo, quindi, decidono di intrufolarsi nella sede di Equitù per rubare e far sparire tutte le copie delle loro cartelle esattoriali e con esse anche i loro debiti.

