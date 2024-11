Prime Video, i film e le serie TV tra il 18 e il 24 novembre 2024

La settimana dal 18 al 24 novembre 2024 su Prime Video si preannuncia interessante per gli appassionati di cinema e serie TV, grazie all’arrivo di contenuti tanto amati dal pubblico e ricchi di emozioni. Dalla fantasia e avventura al brivido e all’azione, la piattaforma propone una selezione variegata per soddisfare i gusti di ogni spettatore.

Dal 20 novembre, gli utenti potranno gustare Big Fish, il toccante film diretto da Tim Burton che narra la storia di un figlio alla scoperta dei racconti e delle leggende straordinarie del padre. Questo viaggio nel mondo della fantasia e dei ricordi è un invito a riflettere sul valore delle storie e sul legame tra generazioni, un racconto che, con il suo stile onirico, è entrato nel cuore di molti.

Sempre dal 20 novembre, sarà disponibile Hostel: Part II, il secondo capitolo della celebre saga horror. Diretto da Eli Roth, questo film si rivolge agli appassionati di horror psicologico e suspence, offrendo una trama tesa e carica di adrenalina che mette alla prova i nervi degli spettatori. Un appuntamento imperdibile per chi ama il genere e le emozioni forti.

Inoltre, i fan degli anime potranno godersi l’arrivo delle stagioni 2 e 3 di One Piece. La serie, che segue le avventure di Luffy e della sua ciurma di pirati, continua a far innamorare generazioni di spettatori con il suo mix di avventura, amicizia e umorismo. Con nuovi episodi e battaglie emozionanti, le nuove stagioni promettono di appassionare sia i vecchi fan sia chi si avvicina per la prima volta al mondo di One Piece.

Prime Video: Le novità dal 18 al 24 novembre 2024

Ecco i titoli principali della settimana.

Film non originali

Big Fish – 20 novembre

Hostel: Part II – 20 novembre

Serie TV non originali

One Piece Stagioni 2 e 3 – 20 novembre

Conclusione

Dal 18 al 24 novembre 2024, Prime Video offre una selezione emozionante e variegata. Con il fantastico mondo di Big Fish, il thriller spietato di Hostel: Part II e le avventure piratesche di One Piece, gli spettatori avranno a disposizione un’ampia gamma di contenuti per una settimana di puro intrattenimento. A proposito della piattaforma Amazon, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV Prime Video di novembre 2024?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.