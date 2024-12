Prime Video, 5 serie TV da non perdere a dicembre 2024

Dicembre 2024 su Prime Video si preannuncia entusiasmante, con nuove stagioni di serie amate, esordienti originali e una varietà di generi che promettono di soddisfare tutti i gusti.

Ecco le cinque serie imperdibili su Prime Video per questo dicembre!

Le migliori serie TV Prime Video di dicembre 2024

Dal seguito di una serie italiana a un nuovo atteso show animato, ecco cosa vedere sulla piattaforma Amazon a dicembre 2024.

The Bad Guy 2

Disponibile dal 5 dicembre

Dopo il successo della prima stagione, The Bad Guy ritorna con nuovi sviluppi nella storia di Nino Scotellaro, il magistrato caduto in disgrazia e divenuto un “cattivo”. Questa stagione si gioca sulla guerra per l’introvabile archivio di Suro, anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato. Tutti lo vorrebbero: Nino, Luvi, il Maggiore Testanuda, Teresa, Leonarda. L’archivio diventa, così, un campo di battaglia esistenziale tra passato e futuro, una bomba ad orologeria pronta ad esplodere nelle mani di chi riuscirà ad impossessarsene.

The Sticky – Il grande furto

Disponibile dal 6 dicembre

Questa nuova dark comedy è ispirata a un incredibile fatto reale: il furto di milioni di dollari di sciroppo d’acero in Canada! The Sticky racconta la vicenda con uno stile ironico e irriverente, seguendo un gruppo di personaggi improbabili coinvolti nel crimine più dolce della storia. Con dialoghi brillanti e una trama originale, questa serie promette risate e sorprese, catturando l’attenzione di chi cerca qualcosa di diverso dal solito.

Secret Level

Disponibile dal 10 dicembre

Gli appassionati di animazione troveranno una perla in Secret Level, una nuova serie ambientata in universi futuristici fatti di giochi di ruolo e realtà virtuale. Dalle menti creative dietro LOVE, DEATH + ROBOTS, ciascuno dei 15 episodi rappresenta una celebrazione di giochi e giocatori.

Harry Potter: Wizards of Baking

Disponibile dal 17 dicembre

Harry Potter: Wizards of Baking è un nuovo show di pasticceria ispirato alla saga di Harry Potter. Nove squadre di chef si sfidano in sei episodi per creare dolci spettacolari ispirati a luoghi e momenti iconici della serie, come la Piattaforma 9¾ e Diagon Alley. Presentano James e Oliver Phelps (Fred e George Weasley), con giudici speciali come Evanna Lynch e Warwick Davis, che condivideranno anche ricordi dal set dei film.

Beast Games

Disponibile dal 19 dicembre

Il 19 dicembre, arriva su Prime Video lo show più folle mai visto ideato da MrBeast! 1000 concorrenti si sfideranno in prove estreme (fisiche e mentali) per aggiudicarsi 5 milioni di dollari.

E non finisce qui…

Dicembre 2024 su Prime Video offre molto altro: dai film natalizi per tutta la famiglia a documentari appassionanti e nuove stagioni di titoli di successo. A proposito della piattaforma Amazon, avete recuperato le migliori serie TV Prime video di novembre 2024?

