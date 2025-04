Problemi con CarPlay dopo l'aggiornamento a iOS 18.4: le segnalazioni degli utenti

Disagi per gli utenti iPhone: numerosi automobilisti stanno segnalando problemi con CarPlay dopo l’aggiornamento a iOS 18.4. I malfunzionamenti includono la mancata visualizzazione delle informazioni sui brani musicali nel quadro strumenti di alcuni veicoli e difficoltà nell’avvio del sistema. Le segnalazioni arrivano da utenti di modelli come la Honda Civic Hybrid 2025, la Mazda CX-30 2025, e altri veicoli di marche come Volkswagen, Audi e Nissan.

Le problematiche sembrano riguardare principalmente i veicoli dotati di integrazione tra il quadro strumenti e CarPlay. Dopo l’aggiornamento, molti automobilisti hanno notato che il sistema non mostra più le informazioni sulla canzone in riproduzione. Questo problema interessa diversi modelli recenti, tra cui quelli del 2024 e 2025 di Honda e Mazda, oltre a Volkswagen, Audi S3 2023 e Nissan Frontier 2023.

Oltre alla questione del display, altri utenti segnalano che CarPlay non si avvia correttamente, richiedendo numerosi tentativi di riconnessione per funzionare. Un ulteriore inconveniente riguarda Siri, il cui audio risulta spesso interrotto o malfunzionante, anche dopo aver riavviato sia l’iPhone che il veicolo.

Nonostante vari tentativi di risoluzione tramite riavvii e ripristini di sistema, molti utenti concordano che i problemi siano strettamente legati all’aggiornamento a iOS 18.4, dato che prima dell’installazione il sistema funzionava senza difficoltà. Apple, tuttavia, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a questi malfunzionamenti.

L’aggiornamento, rilasciato recentemente, ha introdotto una modifica significativa all’interfaccia di CarPlay, aggiungendo una terza fila di icone sui veicoli con display centrale più ampio. Tuttavia, non sono state comunicate modifiche che possano spiegare i problemi al quadro strumenti o al sistema di connessione.

Questi malfunzionamenti stanno creando disagi significativi per chi utilizza CarPlay per navigazione, musica e altre funzioni integrate durante la guida. La mancanza di una risposta ufficiale da parte di Apple ha sollevato preoccupazioni tra gli utenti, che si interrogano su quando verrà rilasciato un aggiornamento correttivo.

La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di test approfonditi prima del rilascio di aggiornamenti software che impattano su funzionalità critiche. Per chi riscontra problemi, è consigliabile monitorare i futuri aggiornamenti di Apple e segnalare i bug attraverso i canali ufficiali dell’azienda.

Se anche voi avete sperimentato difficoltà con CarPlay dopo l’aggiornamento a iOS 18.4, condividete la vostra esperienza nei forum o nei commenti per sensibilizzare Apple sull’urgenza di risolvere questi problemi.