PS5, Sony mette gli utenti alle strette: se fai così ti bannano

Non la migliore delle sorprese di Natale da parte di Sony per tutti i suoi utenti in possesso di una PS5. In queste ore, l’azienda nipponica sta inviando una mail ai suoi utenti avvisandoli di un cambiamento importante a livello di regole. Che porterà a strette ancor più importanti circa l’utilizzo che si può fare della console da gaming numero uno al Mondo.

In particolare, c’è un piccolo dettaglio a cui nessuno ha mai fatto troppo caso. Ma che da oggi in poi, potrebbe giocare un ruolo decisivo per la salvaguardia del proprio account personale. Se sei solito fare questa cosa con la tua PS5, il consiglio è di smettere il prima possibile. Il rischio a cui vai incontro? Il ban permanente del tuo profilo sul PlayStation Network.

Ban su PS5: le regole aggiornate di Sony

Se utilizzi il browser nativo sulla PS5, rischi di essere bannato. Come probabilmente già sai, se sei in possesso della console di Sony, ad oggi ancora non esiste un software per poter navigare liberamente in rete. Ma grazie a metodi secondari, come per esempio inviare un messaggio ad un altro utente con un link a Google, è possibile utilizzare una sorta di browser.

O almeno, era possibile farlo fino ad oggi. L’utente di Reddit GamingKyuubi infatti ha dimostrato come, utilizzando il metodo del link di Google per andare su Twitch, ha ricevuto per ben tre volte di fila una mail automatica da parte di Sony. Il contenuto? Un avviso della violazione del codice di condotta, che può portare al ban del profilo su PS5.

Per il momento, altri utenti hanno segnalato che è ancora possibile sfruttare questo metodo tramite altri link come Bing e DuckDuckGo. Ma molto probabilmente è solo questione di tempo prima che Sony allarghi questa stretta sulle regole a qualsiasi tipo di utilizzo che si faccia del browser. Stai molto attento, se non vuoi perdere subito il tuo caro account PS5.