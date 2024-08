Qual è la migliore crypto presale del momento? L’analisi dei progetti BlockDAG, Pepe Unchained e MoonBag

Entrare per primo nelle prevendite delle criptovalute può massimizzare le opportunità di guadagno. Questa è una delle regole non scritte nel mondo degli investimenti in crypto. Ecco perché di seguito vedremo alcune delle migliori prevendite su cui investire in questo momento.

BlockDAG

BlockDAG sta scatenando una tempesta durante la sua prevendita.

Il progetto ha raccolto la strabiliante cifra di 67 milioni di dollari, rendendolo probabilmente l’ICO più in voga in corso.

BlockDAG è un’innovativa blockchain Proof-of-Work (PoW) con velocità elevate, tariffe basse e solida sicurezza.

Ma torniamo al meccanismo di consenso PoW, perché è di questo che si parla.

In genere, gli utenti avrebbero bisogno di hardware costoso per estrarre la criptovaluta, ma BlockDAG consente loro di estrarre solo con uno smartphone.

Si tratta di un enorme passo avanti che democratizza l’opportunità di partecipare alla protezione della rete e all’ottenimento di premi.

Nel frattempo, il progetto sta rivelando nuove funzionalità e informazioni man mano che avanza la prevendita.

Uno dei più recenti sono stati i membri del team “Tier 1”, incluso il suo CEO, Andy Turner, un affermato imprenditore ed ex COO di Spirit Blockchain.

BlockDAG ha molto da offrire. Non solo ha un caso d’uso all’avanguardia, ma ha anche le persone giuste per sostenerlo.

Pepe Unchained

Pepe Unchained è un altro token di prevendita che aiuta a costruire l’infrastruttura crypto.

Il progetto sta sviluppando una blockchain di livello 2 di Ethereum. Ciò significa che sarà direttamente collegato a Ethereum, rendendo più semplice il trasferimento di fondi dentro e fuori la rete.

Vanterà anche commissioni più basse e velocità più elevate rispetto a Ethereum.

Come avrai intuito dal nome, questo progetto ha un elemento di meme coin.

Sta cercando di diventare la prima blockchain focalizzata esclusivamente sulle meme coin.

Gli sviluppatori potrebbero lanciare i propri token meme o persino dApp relative alle meme coin sulla rete.

Ha anche funzionalità come un meccanismo di stake, un block explorer e un bridge Ethereum dedicato.

Il settore delle meme coin vale 40 miliardi di dollari e ora ha una sede direttamente legata a Ethereum.

La prevendita di Pepe Unchained sta correndo avanti e ha quasi raggiunto la soglia dei 10 milioni di dollari.

MoonBag

Come l’autoproclamata “meme coin più carina”, MoonBag sta sicuramente suscitando scalpore.

Non c’è molto in questo progetto oltre al suo fascino memetico e ai premi della comunità, ma è qui che sta il fascino.

È una meme coin disinvolta e vibrante che ritorna alle radici della cultura dei meme.

MoonBag ha un’allegra scimmia come mascotte e finora ha raccolto quasi 4 milioni di dollari.

Dando un’occhiata alla sua tabella di marcia, l’obiettivo principale è quotarsi negli scambi.

Dopo la prevendita, il token verrà lanciato sugli exchange centralizzati e decentralizzati. Dato il notevole successo di prevendita, questi listing potrebbero fornire un vantaggio per un’ulteriore crescita.