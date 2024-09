Quali crypto guadagno oggi: Dogwifhat e Brett sugli scudi ma c’è una presale che sta facendo la differenza

Mentre i prezzi delle criptovalute riprendono slancio, le meme coin come Dogwifhat e Brett stanno registrando guadagni significativi. Dogwifhat è in testa con un aumento dell’8%, ma anche Brett sta mostrando forza.

Gli analisti prevedono ulteriori guadagni con l’aumento di WIF e Brett

I recenti rimbalzi potrebbero segnare un cambiamento dopo mesi di pressione di vendita per Dogwifhat e Brett. WIF è attualmente ad un prezzo di $ 1,58, in rialzo dell’8,8% oggi, ma rimane in ribasso nei grafici settimanali e mensili. Si è anche sgonfiato di oltre il 60% rispetto al suo massimo storico di marzo (ATH).

Tuttavia, secondo il famoso trader Bluntz, il fondo potrebbe essere ora raggiunto.

Fa notare che Dogwifhat sta formando supporto e potrebbe presto assistere a una ripresa esplosiva al rialzo.

Bluntz ha etichettato la mossa come un “retest perfetto del canale” e ha affermato: “Nessuno è pronto per l’inversione a V che sta per verificarsi”. L’analista non ha fornito un obiettivo di prezzo esatto, ma ha mostrato una potenziale traiettoria che si estende oltre l’attuale ATH.

In un intervallo di tempo inferiore, l’analista The Cryptonomist nota che Dogwifhat ha superato una resistenza della linea di tendenza e ipotizza che seguirà un movimento a $ 2,2.

Passando a Brett, la coin era salita dell’8% oggi, anche se il prezzo è sceso leggermente a $ 0,074. L’analista Bulloro afferma che Brett raggiungerà $ 1 nel 2024. Nota che il token ha appena “registrato un’enorme divergenza rialzista sul grafico giornaliero”.

Una divergenza rialzista si verifica quando il prezzo diminuisce ma l’indicatore RSI aumenta. È un segno che lo slancio si sta rafforzando mentre le vendite diminuiscono.

Nel frattempo, Crash, uno dei primi investitori di Brett che ha guadagnato milioni di dollari, afferma che Brett arriverà a $ 3 in questo ciclo. Sostiene che ETH raggiungerà $ 7K e questo slancio rialzista consentirà a Brett di salire alle stelle.

Dato il suo prezzo attuale di $ 0,07, queste previsioni di Brett sono certamente ambiziose ma ciò è dovuto in gran parte al suo posizionamento come la meme coin principale sulla rete layer 2 di Coinbase, Base.

Tuttavia, sta emergendo un altro token Base che gli investitori hanno la possibilità di acquistare ad un prezzo basso. Si chiama Base Dawgz e si sta preparando per il suo debutto DEX questa settimana.

Base Dawgz verrà lanciato domani: esploderà?

Gli sviluppatori di Base Dawgz hanno concentrato davvero molti sforzi nel nuovo progetto. Base Dawgz sarà la prima meme coin nativa di Base a diventare multichain in quanto è stata lanciata su Base ma è disponibile anche su Ethereum, Solana, BSC e Avalanche.

Ciò lo apre a un vasto pubblico che non sarebbe disponibile se fosse stato lanciato solo su una chain. Un altro vantaggio di Base Dawgz è lo staking. Gli utenti possono bloccare i loro token nello smart contract del progetto per generare un APY del 712%.

Ha anche un airdrop “Share-to-Earn” in cui gli utenti possono vincere token $DAWGZ creando meme e contenuti. Più diventano virali, più criptovalute riceve il creatore.

Tutto ciò rende Base Dawgz il token favorito dai fan con la sua prevendita che ha raccolto 3,2 milioni di $ e con i principali analisti che sottolineano le sue prestazioni. Ad esempio, il canale YouTube di Cryptonews afferma che $DAWGZ potrebbe aumentare di 100 volte.

Al momento è l’ultima possibilità per acquistare Base Dawgz a un prezzo fisso. Il token verrà quotato sugli exchange tra un giorno!