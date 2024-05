Quali crypto scegliere oggi? 7 criptovalute che esploderanno nel 2024

Mentre i prezzi delle criptovalute sono in netta ripresa rispetto al recente calo, gli investitori sono pronti a cogliere opportunità redditizie in vista della prossima bull run del mercato.

Tuttavia, non tutte le criptovalute avranno lo stesso andamento. Detto questo, andiamo a vedere le sette principali criptovalute che potrebbero esplodere nelle prossime settimane e nel 2024.

Abbiamo considerato casi d’uso, tokenomics, dati sui prezzi, opinioni di esperti, tendenze di mercato quando abbiamo scelto queste entusiasmanti monete.

Dogeverse

La nostra prima scelta è Dogeverse. Presenta un caso d’uso senza precedenti in quanto si tratta della prima criptovaluta multichain a tema Doge.

Attualmente è in prevendita e finora ha raccolto oltre 13 milioni di dollari. Tuttavia, la presale sta per concludersi dopo un enorme successo, lasciando ai potenziali acquirenti poco tempo per entrare.

Dogeverse è già stato lanciato su Ethereum, Solana, Base, BSC, Avalanche e Polygon.

Pertanto, le community blockchain, un tempo differenziali, possono ora mettere da parte le loro controversie e unirsi sotto la bandiera del Dogeverse.

Significa anche che Dogeverse è protetto dai capricci dei trader di meme coin, che spesso migrano tra una blockchain e l’altra.

In aggiunta all’entusiasmo, il meccanismo di staking di Dogeverse amplifica il potenziale a lungo termine del progetto, premiando gli utenti che bloccano i propri token con ricompense passive. Possono raggiungere un APY del 77%, ma questo diminuirà man mano che lo staking pool cresce.

Tuttavia, con la prevendita di Dogeverse che terminerà presto, i trader devono agire in fretta.

WienerAI

In superficie, WienerAI è un’altra meme coin popolare, che riunisce un “esercito di salsicce” per dominare il mercato delle meme coin. Ma grattando sotto la superficie, WienerAI è molto più di una semplice meme coin standard.

Mentre introduce un bot basato sull’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a fare negoziazioni migliori, WienerAI stabilisce uno standard di riferimento per il marketing crypto e la gestione della community.

Il suo bot di trading attirerà utenti al dettaglio e astuti investitori di valore, mentre il suo aspetto delle meme coin affascinerà la folla iper-speculativa della degenerazione delle meme coin.

Questa combinazione ha acceso un enorme e il progetto ha recentemente raccolto $ 1 milione.

L’attuale prezzo di prevendita $ WAI è $ 0,000704, ma aumenterà nel corso della campagna, con il prossimo incremento tra due giorni o quando la prevendita raggiungerà $ 1,4 milioni.

Ondo

Mentre le istituzioni si avventurano nel settore delle criptovalute, la narrativa sugli asset del mondo reale sta guadagnando importanza. Nelle ultime settimane, il settore ha mostrato una forza immensa, guidato da Ondo.

Attualmente, ONDO viene negoziato a $ 0,86 con un aumento dell’8% oggi, del 14% questa settimana e del 7% questo mese. Detiene una capitalizzazione di mercato di 1,2 miliardi di dollari e un volume di negoziazioni di 131 milioni di dollari nelle 24 ore, in crescita del 34% oggi.

Il token ONDO verrà utilizzato per la governance per alimentare il protocollo Ondo.

Ondo offre asset statunitensi di livello istituzionale in cui gli utenti possono investire a livello globale.

I suoi due prodotti principali sono USDY, una stablecoin che offre un rendimento con un APY del 5,2% e un TVL di 231 milioni di dollari, e OUSG, titoli del Tesoro statunitensi a breve termine con un APY del 4,96% e un TVL di 140 milioni di dollari.

Il progetto ha recentemente investito il suo fondo OUSG nel fondo di asset tokenizzati on-chain di BlackRock, suscitando entusiasmo per un’ulteriore collaborazione in futuro.

Mega Dice Token

Il token Mega Dice, l’ultima impresa del casinò crypto Mega Dice, è stato al centro della narrativa di GameFi sin dal suo lancio. Il token Mega Dice è una prospettiva interessante attualmente in fase di prevendita.

Il casinò Mega Dice vanta 50.000 giocatori che scommettono oltre $ 50 milioni al mese.

La fase iniziale di $DICE, combinata con le sue utilità intrinseche e l’importanza di Mega Dice, indicano tutte un potenziale enorme.

I titolari ricevono ricompense giornaliere in base al successo del casinò, accesso esclusivo a nuove funzionalità, bonus early bird, un programma di referral e premi per lo staking.

Importanti commentatori del settore si sono mobilitati a sostegno di questo nuovo progetto con il canale YouTube di 99Bitcoins ipotizzando che potrebbe 100 volte dopo la sua prevendita.

Il prezzo di prevendita di Mega Dice aumenterà in modo incrementale durante tutta la campagna, con l’aumento successivo che si verificherà quando saranno stati venduti 14,7 milioni di $ DICE. Finora, quella cifra è di 11,1 milioni.

Pepe

Pepe è diventato un fenomeno delle meme coin durante il mercato ribassista del 2023 e ha continuato a crescere fino ad oggi. Attualmente detiene il titolo di terza meme coin con maggiore capitalizzazione di mercato, superando recentemente Dogwifhat.

Attualmente, Pepe ha un prezzo di $ 0,000008649, in aumento del 2,4% oggi, del 25% questa settimana e del 27% questo mese.

Ha una capitalizzazione di mercato di 3,6 miliardi di dollari e un volume di negoziazioni di 726 milioni di dollari nelle 24 ore, in calo oggi del 17%.

Tuttavia, vale la pena notare che la capitalizzazione di mercato di Pepe la rende la 30a criptovaluta più grande, mentre il suo volume di negoziazioni nelle 24 ore la rende la 10a più grande.

Questa discrepanza tra l’attività di trading e la capitalizzazione di mercato riflette una grande eccitazione dietro il progetto e indica che potrebbe continuare a crescere durante il mese di maggio.

Anche i migliori analisti sono ottimisti, con Jameson che ha recentemente affermato: “PEPE ha senza dubbio il grafico più bello in questo momento. Sembra pronto per raggiungere nuovi massimi storici”.

Sealana

Negli ultimi mesi, il circuito di prevendita di Solana si è rivelato uno dei modi più avvincenti e redditizi per arricchire i trader.

Sealana è l’ultima interpretazione dell’eccitazione memetica basata su Solana, portando sul mercato una divertente meme coin a tema foca.

Dopo aver iniziato la sua vita come mammifero marino, Sealana ha lasciato tutto alle spalle per inseguire le ricchezze delle meme coin e le Lambo. Ora residente nel seminterrato di sua madre, Sealana vive di patatine e tonno, con la speranza di ottenere guadagni che gli cambino la vita.

Gli investitori adorano il nuovo concetto di prevendita e sono stati rapidamente raccolti oltre $ 200.000 di token SEAL.

Tuttavia, la prevendita di Sealana non ha un limite massimo predeterminato, il che significa che gli acquirenti dovrebbero agire rapidamente per evitare di perdere questa opportunità.

Render

Quando si tratta di criptovalute già presenti sul mercato, lo slancio e la forza relativa sono importanti per prevedere il potenziale futuro. Ecco perché Render potrebbe essere uno dei migliori progetti da valutare questo mese.

RNDR ha attualmente un prezzo di $ 10, in rialzo del 10% oggi, del 28% questa settimana e del 6% questo mese. Le sue recenti variazioni gli hanno consentito di recuperare le perdite e superare altre criptovalute in termini di capitalizzazione.

Render detiene attualmente una capitalizzazione di mercato di 3,9 miliardi di dollari e un volume di negoziazioni di 346 milioni di dollari nelle 24 ore, in crescita del 15% oggi.

Attingendo ai verticali AI, DePIN e VR, Render vanta un’esposizione ai trend più interessanti del settore. Gli analisti sono notevolmente rialzisti rispetto a questo progetto, con Crypto Patel che ha ipotizzato che un movimento verso i 50 dollari potrebbe essere concreto.

Ha scritto: “Se RNDR ha un supporto di 7 dollari, può raggiungere nuovi ATH e puntare a 50 dollari”.