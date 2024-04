Quando ci sarà il prossimo halving di Bitcoin?

Il settore delle crypto saluta l’halving 2024 con molto ottimismo. Passato, andato in un batter d’occhio senza nemmeno lasciare una grossa traccia nel prezzo.

Ma, in fin dei conti, pensare che una notizia ben nota a tutti di un avvenimento a scadenza fissa potesse creare grosse turbolenze di mercato, non aveva molto senso.

Buy the rumor (compra sulle notizie ufficiose) e sell the news (vendi su quelle ufficiali) sono assunti assolutamente veri in qualunque mercato, ma qui si trattava di tutt’altra cosa.

L’halving non è né un rumor né una news, infatti già oggi sappiamo con precisione quando sarà il prossimo.

Sì perché è un po’ come la primavera, sai perfettamente che arriverà e non fa assolutamente nessuna notizia.

Questo non vuol dire che ora non succederà più nulla, affatto. Bitcoin ha appena dimezzato la sua inflazione e, le conseguenze di questo, avranno grandi effetti alla distanza.

Inoltre il potere dei miner sul prezzo della moneta si sta affievolendo halving dopo halving, rendendo il mercato padrone della moneta e non chi la mina.

Quindi cosa ci possiamo aspettare? Un mercato che verrà dettato principalmente dagli ETF e dal sentimento generale verso la moneta che, almeno per ora, sembra laterale sul breve ma bullish sul lungo periodo.

Fino a quando? Difficile dirlo, ma difficilmente fino al prossimo halving che, al momento della scrittura di questo articolo, si prospetta tra 1432 giorni circa, ovvero quasi 4 anni.

Di qui a quel giorno di acqua sotto i ponti, come si suol dire, ne passerà parecchia. Quello che ci aspettiamo è di ritrovare un Bitcoin al prossimo halving più solido come asset, meno volatile e sempre più simile alla stabilità e alla certezza alla quale l’oro ci ha sempre abituati.

