Questa crypto basata sulla realtà virtuale ha raccolto 6 milioni in prevendita

La realtà virtuale e la realtà aumentata sono il futuro, inutile girarci intorno, anche se al momento la tecnologia che permette di fruirli non è ancora sviluppata abbastanza da renderli mainstream.

Arriverà, è solo una questione di tempo ma, nel frattempo, guardarsi intorno per capire chi ha le carte in regola per sfondare in questo settore è certamente una buona pratica.

I piccoli progetti di oggi potrebbero essere i leader del settore un domani, non appena i tempi saranno maturi abbastanza da far esplodere in popolarità questo genere d’intrattenimento.

Per questa ragione, un progetto come 5thScape è certamente un nome che va tenuto d’occhio, anche perché promette davvero grandi cose.

Realtà virtuale e realtà aumentata

Sebbene non sempre la differenza sia chiara, realtà virtuale e realtà aumentata sono due mondi molto distinti, ma con la potenzialità di una stretta collaborazione.

Nello specifico, per realtà virtuale si parla di un mondo che è interamente virtuale, senza necessariamente connessioni con quello reale. La realtà aumentata invece fornisce “qualcosa in più” al mondo di tutti i giorni, come potrebbe essere la possibilità di leggere le recensioni di un negozio attraverso le lenti dei propri occhiali quando si guarda la vetrina del medesimo.

Questo progetto punta dapprima a svilupparsi nel mondo della realtà virtuale, per poi lanciare integrazioni e funzionalità anche in realtà aumentata.

La parola d’ordine è innovazione, ma anche accessibilità e divertimento, ovvero i pilastri che ogni buon progetto in un settore come questo dovrebbe avere.

Oggi, al momento della scrittura di questo articolo, sono in lavorazione svariati giochi e attività che vanno dall’MMA, alle auto da corsa passando per altri sport più comuni.

A questo si aggiunge un visore dedicato capace di rendere l’esperienza il più immersiva e dinamica possibile, abbracciando l’utente e dandogli tutto ciò che gli serve e una sedia per realtà virtuale che è la ciliegina sulla torta di un ecosistema che promette grandi cose.

Il token di 5thScape

Se questa fosse una piattaforma che si limita alla fruizione dei suoi contenuti con i classici schemi commerciali, farebbe certo notizia ma non saremmo qui a scriverne un articolo.

Quello che rende diversa 5thScape è il fatto che sia costruita su blockchain e che, quindi, abbia anche un token che dà accesso a svariati vantaggi per chi lo possiede.

In primis, inutile dirlo, il fatto che permetta potenzialmente d’investire in un progetto del futuro che potrà, un giorno, diventare leader in un settore ancora poco o nulla sviluppato.

Oggi in prevendita a 0,00327 dollari a unità e con una market cap 6 milioni (la strabiliante cifra raccolta in pochi giorni di prevendita), un domani potrebbe arrivare a rivaleggiare con le principali crypto del mercato, con aumenti di prezzo che sono, al momento, persino difficili da immaginare.

Inoltre il token dà accesso a contenuti premium sulla piattaforma, possibilità di voto per le votazioni e la possibilità di ottenere altri vantaggi esclusivi che verranno lanciati di volta in volta durante lo sviluppo del progetto.

Insomma, queste sono le potenzialità di un token e una piattaforma che vogliono lanciare un nuovo standard nel settore della realtà virtuale e della realtà aumentata.

Se ci riusciranno, questo ancora non lo sappiamo, ma ci sono fattori che ci fanno ben sperare per 5thScape. In primis il fatto di andare a competere in un settore ancora poco sviluppato ma che sembra essere il punto di riferimento nel futuro e, in aggiunta a questo, un progetto a tutto tondo che comprende hardware e software per regalare all’utente una esperienza immersiva e unica nel suo genere.