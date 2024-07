Questa nuova meme coin a tema Shiba Inu esploderà nella prossima crypto bull run

Gli analisti crypto stanno riempiendo di elogi Shiba ShootOut, un nuovo gioco di criptovaluta e meme coin play-to-earn che ha raccolto più di $ 665.000 nella sua prevendita.

Shiba Shootout è un gioco a tema Wild West che consente ai giocatori di interagire con personaggi come Marshall Shiba, esplorare la città di frontiera di Shiba Gulch e guadagnare token $ SHIBASHOOT duellando con altri giocatori. Il gioco unisce gioco coinvolgente, un tema unico e lo staking con premi fino al 1.510% APY.

La prevendita di Shiba Shootout offre ai giocatori e agli investitori in criptovalute la possibilità di comprare $ SHIBASHOOT ad un prezzo scontato di soli $ 0,0196. Gli analisti lo definiscono uno dei più grandi lanci di criptovalute dell’anno, quindi non c’è tempo da perdere per acquistare $ SHIBASHOOT.

La città di Shiba Gulch funge da hub per i giochi play-to-earn memeificati

Il mondo di Shiba ShootOut è incentrato sulla città immaginaria di frontiera di Shiba Gulch, dove personaggi come Marshall Shiba e gli Shba Sharpshooters vagano per le strade.

In Shiba Gulch, i giocatori possono interagire con questi personaggi a tema shiba, fermarsi nel saloon per incontrare altri giocatori e partecipare a duelli per avere la possibilità di vincere gettoni $ SHIBASHOOT.

Il gameplay è coinvolgente e il tema shiba consente a Shiba Shootout di collegare questo nuovo gioco a uno dei più grandi meme nel mondo delle criptovalute: $SHIBA rimane la seconda meme coin più grande dietro Dogecoin e molte altre delle prime 10 meme coin sono basate sul meme Shiba Inu.

Inoltre, i giocatori di Shiba Shootout non vedono l’ora di giocare per guadagnare ricompense al di fuori dei duelli e del gameplay tradizionale. Ad esempio, i giocatori possono partecipare alle lotterie Lucky Lasso con i loro token $ SHIBASHOOT per vincere grandi premi crypto.

Shiba Gulch è anche la sede di “Campfire Stories”, una serie di racconti in cui i giocatori possono condividere le loro esperienze con le meme coin con altri utenti di criptovalute e costruire una comunità attorno a $ SHIBASHOOT.

Tutte queste caratteristiche rendono Shiba Shootout più di una semplice meme coin e più di un semplice gioco P2E: è un ecosistema multiforme in cui i giocatori possono incontrare possessori di meme coin che la pensano allo stesso modo e partecipare alla costruzione del futuro di Shiba Gulch.

Cactus Staking offre un APY del 1.150% per i primi investitori

Uno degli aspetti più interessanti di Shiba Shootout per gli investitori in criptovalute è lo staking dei token del progetto, che chiama “Cactus Staking”. Durante la prevendita, gli investitori possono mettere in staking i token $ SHIBASHOOT acquistati e guadagnare fino all’1.150% di APY.

Con ricompense così generose, lo staking di cactus offre ai primi investitori l’opportunità di riempire i livelli con $ SHIBASHOOT prima del lancio. Finora sono stati messi in staking più di 21,8 milioni di token $ SHIBASHOOT, dimostrando che i primi sostenitori del progetto sono entusiasti di questa opportunità.

Si prevede che il Cactus Staking continuerà molto tempo dopo il lancio di Shiba Shootout: il progetto ha accantonato il 20% della sua offerta di token per i premi di staking, garantendo che i giocatori e gli investitori possano continuare a guadagnare per la loro fedeltà.

Ciò rende Shiba Shootout attraente come investimento a lungo termine, poiché eventuali guadagni nel prezzo di $ SHIBASHOOT si aggraveranno grazie ai premi di staking.

Gli analisti sostengono Shiba ShootOut e prevedono guadagni da 10x

La prevendita di Shiba Shootout ha attirato l’attenzione di importanti analisti di criptovalute, molti dei quali ora prevedono che $ SHIBASHOOT potrebbe essere la prossima meme coin ad esplodere nel mercato rialzista delle criptovalute.

Tutta questa attenzione ha aiutato la prevendita di Shiba Shootout a iniziare alla grande, raccogliendo già quasi $ 700.000. Il token prevede di essere lanciato prima sugli exchange decentralizzati, per poi migrare verso exchange centralizzati come MEXC, Gate.io e altri.