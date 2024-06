Questa nuova meme coin potrebbe diventare la prossima Pepe coin? L'ICO di WienerAI si avvicina ai 5 milioni di dollari

Proprio quando lo spazio delle meme coin non potrebbe essere più delineato, ecco che arriva WienerAI (WAI).

Questo progetto basato su rete Ethereum combina la popolarità dei meme sui cani con la tecnologia AI avanzata.

E con la sua ICO in corso che ha raccolto finora quasi 5 milioni di dollari, WienerAI potrebbe esplodere proprio come ha fatto Pepe coin (PEPE)?

WienerAI combina la tecnologia dell’intelligenza artificiale e la cultura dei meme con l’utilità reale

WienerAI potrebbe avere uno dei concetti più esilaranti nel mondo delle criptovalute: una miscela di tecnologia AI e cultura dei meme.

Ma non lasciarti ingannare dal marchio “comico2, dato che anche questo progetto ha qualche seria utilità.

WienerAI offre un potente bot di trading AI in grado di scansionare i mercati e identificare investimenti promettenti su misura per i tuoi criteri personali, come la tolleranza al rischio e gli obiettivi di guadagno.

Basta inserire i tuoi parametri e lasciare che gli algoritmi predittivi facciano il lavoro pesante nella scelta delle operazioni.

Tuttavia, WienerAI è molto più di un semplice bot di trading.

Anche i titolari di WAI possono mettere in stake i loro token e guadagnare enormi rendimenti del 225% ogni anno.

Quindi, ad esempio, se dovessi fare stake di 1.000 token WAI, guadagneresti potenzialmente 2.250 token aggiuntivi nel corso di un anno.

Questo rendimento elevato fornisce un chiaro percorso verso il reddito passivo delle criptovalute.

Sia il bot di trading AI che il dashboard di staking sono incorporati in un’unica interfaccia intuitiva.

Non è più necessario destreggiarsi tra diversi portafogli e piattaforme DEX: WienerAI garantisce che l’esperienza dell’utente sia la più fluida possibile.

WienerAI ICO Raccoglie 4,8 milioni di dollari in sole otto settimane

La presale di WienerAI è stata un successo esplosivo finora.

Questo progetto ha raccolto oltre 4,8 milioni di dollari dagli investitori in sole otto settimane.

E non sono solo i piccoli trader ad essere entrati in azione.

Poiché l’ICO di WienerAI accetta pagamenti con ETH, BNB, USDT e carte di credito/debito, ci sono voci che le balene crypto abbiano accumulato WAI.

Al momento, gli investitori possono acquistare WAI per soli $ 0,000716.

Ma quel prezzo non durerà a lungo poiché aumenterà nella fase successiva, che inizierà tra meno di tre giorni.

I tokenomics di WienerAI sono inclinati per incentivare la partecipazione anticipata.

UN massiccio Il 30% dell’offerta totale di 69 miliardi di WAI è assegnato agli investitori ICO, mentre porzioni consistenti vengono riservate anche per lo staking di premi, liquidità e marketing.

Parlando di marketing, il whitepaper di WienerAI delinea i piani per mantenere l’hype a lungo termine.

Questi piani includono quotazioni in borsa, lancio del bot di trading AI e una campagna di marketing mondiale.

È chiaro che il team ha una visione per una crescita sostenuta, a differenza di molte meme coin appena lanciate.

WienerAI può replicare il successo esplosivo di PEPE?

Riuscirà WienerAI a seguire le orme di PEPE e diventare la prossima storia di successo delle meme coin?

C’è motivo di credere che sia possibile.

Basta guardare cosa ha realizzato PEPE nel suo primo anno.

PEPE ha registrato un rally di oltre il 7.000% dopo essere stato lanciato su Uniswap lo scorso aprile, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 1,4 miliardi di dollari in sole due settimane.

Ha anche ottenuto quotazioni sui principali exchange come Bybit e Binance.

Naturalmente, PEPE ha dovuto affrontare una buona dose di sfide nel corso del 2023 e ha subito numerosi crolli dei prezzi.

Ma il token ha perseverato e, solo 11 giorni fa, ha raggiunto un nuovo massimo storico di 0,0000171$.

Ciò rappresenta un aumento del 1,889% rispetto al livello di inizio febbraio.

Quindi, la stessa pompa di prezzo potrebbe accadere a WienerAI?

Il fatto che la prevendita di WienerAI abbia già incassato quasi 5 milioni di dollari è impressionante, soprattutto per un progetto del genere.

Cose come le ricompense elevate e il bot di trading basato sull’intelligenza artificiale danno a WienerAI un vantaggio rispetto a molte altre meme coin.

Queste funzionalità aggiungono una reale utilità, oltre al semplice clamore che spesso guida gli investimenti in meme coin.

In definitiva, non c’è modo di sapere se WAI sarà “il prossimo PEPE” finché non sarà listato sul mercato aperto.

Ma se il team di WienerAI riuscirà a rispettare la tabella di marcia, il progetto avrà sicuramente un potenziale esplosivo.