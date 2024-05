Questa nuova meme coin su Solana può diventare la nuova Book of Meme?

Per chi segue da vicino il mercato delle meme coin, certamente il nome Book of Meme non passerà inosservato, dato che si è trattato di uno dei lanci di meme coin più incredibili della storia.

Nell’arco di pochissimi giorni, la crypto è passata dal valore di 0,0008 dollari a unità, fino a sfiorare gli 0,02 dollari, un salto che praticamente non ha rivali nella storia.

Un guadagno del genere fa gola a tutti ovviamente, ma non è certo qualcosa che si trova facilmente in giro, altrimenti sarebbero tutti miliardari e felici.

Per questa ragione si passano ore a spulciare il mercato delle crypto e, in particolare, quello delle meme coin per andare alla ricerca del prossimo progetto in grado di fare 100x. Facile?

Assolutamente no, ma per lo meno possibile se ci si mette d’impegno e si riescono a seguire gli indizi che lancia il mercato.

Questi generalmente sono un grande hype, una forte community, una prevendita andata alla grande e un continuo parlare della crypto in questione, magari anche da parte di qualche influencer importante.

Quali crypto oggi possono far pensare a un possibile exploit come quello di Book of Meme?

Non molte in realtà, ma noi ne abbiamo messa una nel mirino che sembra promettere bene.

Sealana: una prevendita da osservare con attenzione

Sealana è una meme coin su chain Solana, ovvero la migliore blockchain degli ultimi mesi sulla quale lanciare una meme coin, visti i risultati portati.

Molti dei progetti che sono arrivati qui, hanno regalato una fortuna agli investitori, facendo registrare settimane o addirittura mesi di rialzi ininterrotti.

Ora, sta arrivando una nuova meme coin che ci piace molto, ovvero questa foca panciuta che sembra essere uscita dall’ideatore del cartone animato South Park.

Per chi non conoscesse il genere, si tratta di un cartone estremamente scorretto, affatto in linea col politically correct che sta falcidiando il mondo da diversi anni.

Già di per sé questa sarebbe una ragione sufficiente a farcela amare ma, solo con l’irriverenza, non si fanno i soldi. Per questo siamo andati a vedere i numeri di questa crypto e siamo rimasti molto colpiti dal potenziale che mostra.

In appena una manciata di giorni è riuscita a racimolare quasi 300.000 dollari, una cifra che può sembrare tantissimo o pochissimo a seconda di come la si guardi.

Pochissimo perché non sono le cifre a 6 o 7 zeri che spesso si vedono in giro, tantissimo perché questi soldi sono arrivati in praticamente un battito di ciglia. Per racimolare diversi milioni occorre solitamente molto tempo, il quale si dilata anche a diversi mesi per una crypto che arranca.

Sealana invece ha fatto registrare incassi molto alti in un periodo brevissimo, cosa che rende il traguardo del primo milione a un tiro di schioppo.

Questo, unito al fatto che siamo ancora nel periodo di grande FOMO per le meme coin su Solana e alla grande originalità di questa foca panciuta, ci fa credere che presto potremmo tornare a parlare di questo progetto come della nuova Book of Meme. Una volta finita la prevendita, sarà il mercato a dire chi ha ragione.