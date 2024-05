Questa nuova presale di meme coin su Solana ha appena superato quota $ 500.000: sarà la prossima crypto ad esplodere?

Una nuova meme coin a tema foca sta guadagnando terreno nell’ecosistema Solana e gli investitori se ne stanno accorgendo. Con una prevendita che ha già raccolto oltre $ 500.000, Sealana (SEAL) potrebbe essere la prossima grande novità a esplodere.

Sealana fa parlare di sé

Sealana è una nuova meme coin che ha fatto parlare di sé recentemente.

Gli sviluppatori vogliono fare le cose semplici: SEAL è un puro meme token ispirato alla vita tranquilla (e alle figure paffute) delle foche. Ma non lasciare che questo concetto semplice ti distragga.

Sealana sfrutta anche la popolarità dello show televisivo di South Park utilizzando uno stile visivo che rende omaggio all’iconico cartone animato.

Gli sviluppatori sperano che questo appeal cross-medium esponga SEAL a un nuovo pubblico al di fuori delle criptovalute.

Anche se Sealana potrebbe non offrire utilità nel mondo reale, ciò non ha impedito a token simili di registrare un’enorme crescita nel 2024.

Un ottimo esempio è dogwifhat (WIF), il token a tema cane su Solana. Pur non avendo alcun caso d’uso, WIF è aumentato di oltre il 2.700% nei mesi di febbraio e marzo. E il team di Sealana spera di attingere a quella stessa energia virale.

Questo approccio sembra funzionare, con oltre 2.300 persone che ora seguono l’account Twitter di Sealana. Anche il canale Telegram di Sealana sta crescendo in modo organico, arrivando ora a 2.700 membri.

Raggiunti 500.000 dollari: gli investitori cercano di accedere alla prevendita!

Finora la prevendita SEAL è stata un successo clamoroso. Per chi non lo sapesse, una prevendita è un evento di crowdfunding che avviene prima che un token venga lanciato ufficialmente sugli exchange.

Consente ai nuovi progetti crypto di raccogliere capitale offrendo i loro token nativi a un prezzo scontato ai primi investitori. Nel caso di Sealana, lo scorso fine settimana, la prevendita ha superato il traguardo dei 500.000 dollari.

Al prezzo attuale di $ 0,022, gli acquirenti si sono riversati per investire su SEAL.

Il sito web di Sealana presenta un widget facile da usare che consente gli acquisti di SEAL utilizzando ETH, USDT o una carta di credito/debito.

Gli investitori potevano anche inviare direttamente fondi all’indirizzo del portafoglio pubblicizzato da Sealana per richiedere di aprire una posizione su SEAL, ma questo metodo è stato gradualmente eliminato.

Indipendentemente dall’approccio, questo progetto ha chiaramente impressionato la community dei trader retail. Una volta conclusa la prevendita, il team di Sealana ha segnalato l’intenzione di perseguire immediatamente i listing DEX.

Si prevede che queste quotazioni saranno fondamentali per SEAL poiché segneranno la prima volta che il prezzo del token sarà dettato dalla domanda e dall’offerta.

Gli influencer di YouTube puntano tutto su SEAL perché pensano che sarà la prossima meme coin ad esplodere

I numeri di prevendita sono solo uno dei motivi per cui Sealana sta generando un buzz così importante nel settore. Diverse voci influenti hanno inoltre sostenuto che SEAL sia un’opportunità da non perdere.

Su YouTube, creator come My Financial Friend e Jacob Bury hanno pubblicato video che spiegano perché sono ottimisti sulle prospettive del token.

My Financial Friend, che ha oltre 280.000 iscritti, ha addirittura ipotizzato che SEAL potrebbe garantire rendimenti pari a “10 volte” una volta sbarcato sul mercato.

L’ecosistema delle meme coin di Solana ha ora un valore di oltre 7,2 miliardi di dollari – e Bury ritiene che questo potrebbe essere un ambiente privilegiato per far prosperare SEAL.

Al di là del clamore degli influencer, anche il continuo interesse per le meme coin inutili è di buon auspicio per Sealana. Negli ultimi sette giorni, catwifhat (CWIF) è aumentata di oltre il 100% solo grazie alla pura speculazione.

Quindi, con la convergenza di tutti questi fattori, è facile capire perché la community “degen” stia tenendo d’occhio Sealana.