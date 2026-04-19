Questo aggiornamento di Windows ti ruba tutte le password: non c'è antivirus che lo possa fermare

Sono molte le persone a utilizzare il sistema operativo di Windows, ma attenzione a ciò che fatte sul vostro PC.

Un sito costruito per sembrare ufficiale sta ingannando gli utenti con un falso aggiornamento di Windows 11, ma dietro un’interfaccia credibile si nasconde un malware progettato per sottrarre credenziali, dati bancari e accessi personali senza lasciare tracce evidenti.

Negli ultimi giorni, il panorama della sicurezza informatica è stato scosso da una nuova minaccia che colpisce direttamente uno dei punti più sensibili dell’ecosistema digitale: gli aggiornamenti di sistema. Un sito apparentemente legato al supporto Microsoft, identificato con il dominio microsoft-update.support, sta distribuendo un software dannoso presentato come aggiornamento ufficiale.

La dinamica è tanto semplice quanto efficace. L’utente viene convinto a scaricare un file che promette un aggiornamento cumulativo disponibile in qualsiasi momento, simulando perfettamente il linguaggio e l’aspetto delle comunicazioni ufficiali. In realtà, ciò che viene installato è un programma malevolo con capacità avanzate di infiltrazione.

Perché il falso aggiornamento di Windows è così pericoloso

Il file distribuito, denominato WindowsUpdate 1.0.0.msi, pesa circa 83 megabyte ed è costruito per apparire autentico. Utilizza metadati falsificati e una struttura che richiama quella dei software ufficiali, rendendo difficile per l’utente medio distinguere il falso dal reale.

Una volta eseguito, il malware installa una versione ridotta di un browser e si inserisce in profondità nel sistema operativo. Da quel momento, inizia a raccogliere informazioni sensibili. Password, credenziali di accesso, dati di pagamento e informazioni legate agli account vengono intercettati e trasmessi all’esterno.

Particolarmente preoccupante è la capacità del software di intervenire su piattaforme come Discord, modificando file interni e acquisendo token di accesso. Questo consente di accedere direttamente agli account e, in alcuni casi, di alterare i sistemi di autenticazione a due fattori.

Per quale motivo gli antivirus non lo rilevano

Uno degli aspetti più allarmanti di questa minaccia riguarda la sua capacità di eludere i sistemi di sicurezza. Secondo l’analisi condotta da Malwarebytes, al momento della scoperta nessuno dei principali antivirus disponibili era in grado di individuare il malware.

La spiegazione risiede nella struttura stessa del codice. La logica del programma malevolo è nascosta e distribuita in componenti JavaScript, progettati per evitare le analisi tradizionali. Molti sistemi di protezione, infatti, non esaminano in profondità questo tipo di codice, permettendo al malware di operare indisturbato.

Non si tratta di una falla casuale, ma di una progettazione mirata. Il software è stato sviluppato per sfruttare le debolezze dei sistemi di rilevamento, dimostrando un livello di sofisticazione superiore rispetto alle minacce più comuni.

Un attacco costruito sulla fiducia dell’utente

Il successo di questa operazione si basa su un elemento chiave: la fiducia degli utenti nei confronti degli aggiornamenti ufficiali. Microsoft, come altri grandi operatori tecnologici, distribuisce regolarmente aggiornamenti di sicurezza e funzionalità. Questo crea un’abitudine consolidata a scaricare e installare pacchetti senza particolari verifiche.

È proprio su questa dinamica che si inserisce la truffa. Il sito falso riproduce fedelmente il linguaggio e l’aspetto di una piattaforma ufficiale, inducendo l’utente a compiere un’azione che appare del tutto legittima.

La presenza della pagina in lingua francese suggerisce che l’operazione sia stata inizialmente indirizzata verso un pubblico specifico, ma nulla esclude una diffusione più ampia in tempi brevi.

Come riconoscere i canali ufficiali Microsoft

Uno degli elementi fondamentali per evitare questo tipo di attacchi è la verifica delle fonti. Gli aggiornamenti di Windows vengono distribuiti esclusivamente attraverso il sistema integrato Windows Update, accessibile dalle impostazioni del dispositivo.

Qualsiasi proposta di aggiornamento proveniente da siti esterni rappresenta un’anomalia. Anche quando l’interfaccia appare convincente, l’indirizzo web resta un indicatore decisivo. I domini ufficiali Microsoft terminano sempre con microsoft.com, mentre varianti alternative devono essere considerate sospette.

Un rischio concreto per dati e identità digitale

La diffusione di malware attraverso falsi aggiornamenti rappresenta una delle minacce più insidiose perché agisce su un comportamento quotidiano. Non richiede competenze tecniche avanzate da parte dell’utente, ma sfrutta automatismi consolidati.

Le conseguenze, tuttavia, possono essere gravi. Il furto di credenziali consente l’accesso a servizi personali, conti bancari e piattaforme professionali. In alcuni casi, l’impatto si estende anche alla sfera lavorativa, con possibili ripercussioni economiche e reputazionali.

Il fatto che il malware sia stato inizialmente invisibile ai sistemi di sicurezza tradizionali evidenzia un’evoluzione nelle strategie dei truffatori. Non si tratta più solo di colpire, ma di restare nascosti il più a lungo possibile.

Questa storia ci rivela che su internet siamo ancora troppo vulnerabili

Dopo l’individuazione della minaccia, alcune aziende di sicurezza hanno aggiornato i propri sistemi per riconoscere questo specifico malware. Tuttavia, il caso evidenzia un problema più ampio: la velocità con cui queste minacce si sviluppano supera spesso quella delle contromisure.

La prima linea di difesa resta la consapevolezza. Comprendere come funzionano questi attacchi e riconoscere i segnali di anomalia diventa essenziale per ridurre i rischi.

La sicurezza digitale non è più soltanto una questione tecnica, ma una componente fondamentale della vita quotidiana. Ed è proprio nella gestione di gesti apparentemente semplici, come l’installazione di un aggiornamento, che si gioca una parte decisiva della protezione dei propri dati.