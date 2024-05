Questo ETF Token sta esplodendo su Solana: potrebbe fare 100x in una notte?

In questi giorni il mercato ha fatto un balzo davvero inatteso, anche perché nessuno si aspettava un totale cambio di rotta (presunto) della SEC riguardo all’ETF su Ethereum.

Improvvisamente e con ragioni che paiono venire dall’alto, l’approvazione di questo ETF sembra ora più vicina che mai e potrebbe arrivare già questa settimana.

Per questa ragione il mercato ha subito uno scossone notevole e che nessun analista aveva previsto, dato che non c’era nulla nell’aria che lasciasse pensare a uno stravolgimento tanto repentino.

Quindi Ethereum vola, ma non è l’unico. Solana ha fatto registrare un +24% nell’ultima settimana e tutto il suo ecosistema sta seguendo a ruota. Qui, come tutti ben sanno, la mania delle meme coin non è mai passata e, anzi, hanno sempre trovato una blockchain amica con tanta FOMO a girarci sopra.

Dogeverse richiama capitali anche su Solana

In tutto questo scossone chi è che più ci guadagna? Sicuramente Ethereum e il suo ecosistema ma, come abbiamo visto, non è certo l’unico.

Spicca infatti un progetto che è in grado di raccogliere la FOMO un po’ ovunque, non solo su una blockchain ma attraverso svariati ecosistemi.

Ci riferiamo infatti a Dogeverse, una crypto che ha come base il meme Doge, ma che punta a essere molto più flessibile e a una potenziale adozione su più livelli.

Sì perché, Dogeverse, non è limitata a una sola blockchain. Essa infatti è tradabile sia su Solana che su Ethereum, Avalanche, Polygon, Binance Smart Chain e Base. Questo vuol dire che, in un momento di mercato come questo dove la FOMO avvolge determinati ecosistemi, avere una crypto che può cavalcare il miglior trend di ognuna di esse è davvero un’occasione interessante.

Se tutto su Ethereum sale, allora anche Dogeverse può catturare il trend. Quando però questo si esaurirà e passerà la palla a Solana (o un’altra delle chain sulle quali vi è Dogeverse), anche lì la FOMO potrà continuare.

Insomma, il vantaggio di essere multichain è qualcosa che pochissime meme coin possono vantare e solo Dogeverse sembra poter sfruttare con l’efficienza che, questo particolare momento di mercato, richiede.

Dove può arrivare Dogeverse

Facendo una piccola analisi di mercato che non è e non deve essere presa come consiglio all’investimento, potremmo fare qualche ipotesi su dove potrà arrivare Dogeverse nei prossimi mesi.

Adesso si trova in una fase ancora molto primordiale del progetto, tanto che non è ancora quotato e occorrerà aspettare ancora un po’ di tempo per capire quale sarà il prezzo che farà il mercato.

Ipotizzando però che riesca a piazzarsi in un momento particolarmente favorevole per il mercato e che riesca a cogliere il meglio delle varie bull run sulle blockchain, allora i limiti sono davvero ampi. Potrà davvero arrivare a fare 100x in una notte? Probabilmente no, anche perché i progetti seri tendono ad avere crescite più regolari e sostenute nel tempo, non balzi enormi e poi altrettanto gravi cadute.

Questo però non vuol dire che non ci siano grandi prospettive per Dogeverse. In una situazione di mercato come questa, ipotizzare una crescita dai 5x ai 10x non è affatto impossibile.

Questo, ancora una volta, grazie al fatto che può letteralmente “seguire la FOMO”. Ovviamente dovremo capire se veramente ci sarà questa approvazione dell’ETF su Ethereum, la cui prima data possibile sembra essere questo mercoledì.

Se slittasse questo evento, probabilmente i mercati entrerebbero in una fase di stallo, il che frenerebbe un pochino la FOMO. In definitiva, possiamo tranquillamente affermare che il futuro sembra più roseo che mai per questo cane multichain, poiché il mercato è in fermento e lui è pronto a cogliere ogni opportunità che questo offrirà.