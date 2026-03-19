Questo pulsante di Android Auto può evitarti passaggi inutili ogni giorno

Molti utenti collegano ogni giorno lo smartphone all’auto senza sapere che esiste una funzione nascosta capace di semplificare davvero la guida e ridurre distrazioni inutili.

Per chi usa abitualmente Android Auto, l’esperienza è spesso sempre la stessa: si collega il telefono, si avvia la navigazione e si parte. Tutto funziona, ma raramente si va oltre le impostazioni base. Eppure, proprio dentro l’interfaccia c’è una funzione poco utilizzata che può cambiare concretamente il modo in cui si interagisce con l’auto.

Si tratta dei pulsanti personalizzati legati ai comandi vocali, una scorciatoia che permette di trasformare azioni quotidiane in semplici tocchi sullo schermo. Non è una novità evidente e per questo molti non la scoprono mai, continuando a usare solo i comandi vocali tradizionali o navigando tra le app.

Cosa cambia davvero nell’uso quotidiano

Il principio è semplice: qualsiasi comando che normalmente verrebbe dato tramite Google Assistant può essere trasformato in un pulsante. Questo significa che azioni frequenti diventano immediate, senza bisogno di parlare o ripetere sempre la stessa richiesta.

In pratica, mentre si guida, basta un tocco per avviare la navigazione verso casa, aprire una playlist su Spotify, leggere i messaggi in arrivo oppure controllare dispositivi collegati come luci o garage. Tutto questo riduce i passaggi e rende l’esperienza più fluida, soprattutto nei momenti in cui parlare non è comodo o possibile.

Il vantaggio più concreto riguarda proprio la sicurezza: meno interazioni complesse, meno distrazioni. Non serve cercare tra le app o formulare ogni volta un comando preciso, perché le azioni principali sono già pronte.

Dove si trova la funzione nascosta

Questa opzione non è immediatamente visibile e dipende anche dal modello di smartphone, ma si trova nelle impostazioni di Android Auto. Nei dispositivi più diffusi, come i Google Pixel, si accede passando da “Dispositivi connessi” fino alle preferenze dedicate.

Una volta dentro, la sezione “Personalizza launcher” permette di scegliere quali app e quali scorciatoie mostrare nel cruscotto dell’auto. È qui che entra in gioco la funzione più interessante: aggiungere un’azione dell’assistente sotto forma di pulsante.

Il sistema consente di scrivere il comando come se fosse pronunciato a voce, assegnargli un nome e salvarlo. Da quel momento comparirà tra le scorciatoie disponibili, pronto per essere utilizzato durante la guida.

Perché molti non la usano (e cosa sta cambiando)

Nonostante sia disponibile da tempo, questa funzione resta poco conosciuta perché l’attenzione degli utenti è sempre stata concentrata sui comandi vocali. Inoltre, l’interfaccia di Android Auto non mette particolarmente in evidenza queste opzioni avanzate.

Nel frattempo, Google sta portando avanti il passaggio da Assistant a Gemini, il nuovo sistema basato su intelligenza artificiale. Questo cambiamento potrebbe rendere le scorciatoie ancora più potenti, mantenendo lo stesso principio ma ampliando le possibilità di interazione.

In prospettiva, queste personalizzazioni potrebbero diventare sempre più centrali, soprattutto per chi passa molto tempo in auto e vuole ridurre al minimo le operazioni manuali o vocali.

Alla fine, la differenza non sta tanto nella tecnologia in sé, ma in come viene utilizzata ogni giorno: chi scopre queste funzioni tende a non tornare più indietro, mentre molti continuano a ignorarle semplicemente perché non sanno che esistono.