Raspberry Pi 5: 16GB di RAM per sfidare i mini PC x86

La Raspberry Pi Foundation ha presentato il nuovo Raspberry Pi 5, un mini computer che ora offre configurazioni fino a 16GB RAM. Questo aggiornamento rappresenta un notevole passo avanti per chi desidera utilizzare il dispositivo come PC di uso generale o per applicazioni più impegnative.

Con un prezzo che parte da 50 dollari per la versione da 2GB e arriva a 120 dollari per quella da 16GB, il mini PC Raspberry Pi 5 si propone come una soluzione versatile ed economica. La maggiore capacità di RAM consente di gestire più applicazioni simultaneamente, aprire numerosi tab del browser senza rallentamenti e supportare carichi di lavoro complessi, come modelli di linguaggio avanzati o simulazioni di dinamica dei fluidi. Tuttavia, queste attività spesso richiedono anche maggiore potenza di calcolo e capacità grafiche, ambiti in cui il Raspberry Pi 5 potrebbe risultare meno competitivo rispetto ad altre opzioni.

Il confronto con i mini PC basati su architettura x86 è inevitabile. Dispositivi con processori Intel quad-core, 16GB di RAM e 500GB di storage NVMe, disponibili a partire da circa 160 dollari, offrono una potenza di elaborazione superiore e la possibilità di utilizzare sistemi operativi come Windows. Nonostante ciò, il Raspberry Pi 5 conserva vantaggi distintivi: un ecosistema di accessori molto ampio, immagini del sistema operativo ottimizzate e una comunità di supporto attiva.

Per chi cerca un mini computer economico per progetti specifici o per imparare a programmare, il Raspberry Pi 5 rappresenta una scelta ideale. Tuttavia, chi necessita di un desktop completo per un uso quotidiano potrebbe trovare i mini PC x86 una soluzione più pratica. Per chi desidera risparmiare ulteriormente, la Raspberry Pi Foundation offre anche la versione da 1GB del precedente Raspberry Pi 4, venduta a soli 35 dollari.

In sintesi, il Raspberry Pi 5 con 16GB di RAM si configura come una proposta interessante per appassionati e sviluppatori, ma deve affrontare una concorrenza sempre più forte nel segmento dei mini PC economici. La scelta dipenderà dalle esigenze specifiche dell’utente, bilanciando costo, prestazioni e flessibilità.