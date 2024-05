Razr 50 Ultra svelato: ecco le prime foto del nuovo pieghevole Motorola

Motorola Razr 50 Ultra o Motorola Razr 2024 che dir si voglia, a seconda del mercato di destinazione è in arrivo, e pur senza una comunicazione ufficiale della casa cinese, da settimane stiamo assistendo a immagini promozionali ufficiali e specifiche nascoste dietro certificazioni presso enti tecnici stranieri. Sappiamo praticamente tutto, ecco nello specifico ciò che è emerso seguendo gli enti BIS e Tenna, il primo indiano, il secondo cinese.

Come sarà il nuovo Razr?

Secondo le specifiche dell’ente cinese Tenna Motorola Razr 50 Ultra sarà dotato di display da 6.9 pollici FHD+ OLED con un frequenza d’aggiornamento di 120Hz, mentre lo schermo esterno sarà un OLED da 3.6 pollici OLED con una risoluzione di f 1,056 x 1,066 pixels. A seconda della fascia di prezzo lo spazio d’archiviazione varierà da 128 giga a 1 TB. Il tutto mosso da una CPU octa core MediaTek Dimensity 7300X, accompagnata da 8 a 16 giga di ram. Altri rumour però ci parlano di una CPU di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Staremo a vedere

Lato imaging Motorola Razr 50 Ultra sarà dotato di doppia camera 50MP + 13MP e una camera frontale da 32MP . E il prezzo? Altre voci di corridoio riportano 1200 euro per la versione da 12GB RAM e 512 GB di spazio d’archiviazione. Più grande anche la batteria rispetto al precedente modello, ben 4000 mha con tanto di probabile ricarica wireless. E sempre sul versante delle funzionalità “smart” troveremo un lettore di impronte digitali e lettore di eSIM. Inutile dire che lato software il nuovo foldable Motorola avrà Android 14 in versione Hello UI, famosa per essere super stabile e quasi stock, senza quindi pesanti personalizzazioni e fastidiosi bloathware. Tre i colori disponibili al lancio: Midnight Blue, Spring Green e Hot Pink.