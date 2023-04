realme 11 si mostra per la prima volta dal vivo in questo leak dalla Cina

Sono state scovate in rete le prime immagini della nuova serie realme 11, uno degli attesi smartphone top di gamma del brand cinese. Le immagini sembrano provenire da una locandina promozionale e suggeriscono un lancio imminente per la serie di dispositivi di fascia media.

Design e specifiche

Secondo i rumor, la presentazione ufficiale della Realme 11 series avverrà a maggio, e l’immagine trapelata conferma che il lancio si avvicina. Il dispositivo in questione presenta un modulo fotocamere di forma circolare, un trend che sta prendendo piede grazie ad altri produttori come Honor, che ha recentemente presentato il Magic 5 Lite, smartphone dotato proprio di un comparto fotografico di questo tipo.

L’immagine rivela che la superficie posteriore del dispositivo potrebbe essere rivestita con un materiale simile all’ecopelle. Questa scelta riflette la tendenza dei produttori cinesi a puntare su materiali alternativi e sostenibili.

Non è ancora chiaro quale modello della Realme 11 series sia rappresentato nell’immagine. Ricalcando le orme della attuale famiglia realme 10, è ipotizzabile che anche quest’anno vedremo una versione standard e due varianti Pro e Pro+. Pertanto, identificare il modello specifico mostrato nell’immagine è al momento impossibile.

Tuttavia, si prevede che alcuni componenti della Realme 11 series saranno dotati di chip MediaTek, display OLED e fotocamere ad alta risoluzione. In particolare, si vocifera che almeno uno dei modelli avrà una fotocamera con una risoluzione impressionante di 200 MP. In attesa della presentazione ufficiale, le immagini trapelate offrono un’anteprima di quello che potrebbe essere il prossimo smartphone di punta di realme. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale a maggio per scoprire tutti i dettagli sulla Realme 11 series.