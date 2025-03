realme 14 Pro+ vs Redmi Note 14 Pro+: il confronto definitivo

Tra i dispositivi che stanno catturando maggiormente l’attenzione sulla fascia media del mondo smartphone vi sono il Redmi Note 14 Pro+ e il realme 14 Pro+. Con specifiche tecniche competitive e un prezzo accessibile, entrambi i modelli promettono prestazioni di alto livello e possono riconsegnare un’esperienza d’uso particolarmente gradevole. Tuttavia i due device non sono uguali e, anzi, si differenziano in molti importanti dettagli. Ma quale dei due offre il miglior rapporto qualità-prezzo? Quella che a prima vista potrebbe sembrare una generale omologazione dei device di questa fascia di prezzo, nasconde in realtà molte piccole differenze che non soltanto posizionano il dispositivo su diversi contesti d’uso, ma che segnano anche differenze qualitative apprezzabili.

Analizziamo nel dettaglio i due device.

Design e materiali

Il Redmi Note 14 Pro+ misura 162,53 x 74,67 x 8,66 mm e pesa 210,8 grammi, mentre il realme 14 Pro+ ha dimensioni di 163,5 x 77,3 x 8 mm per un peso di 194 grammi. Su questo fronte le differenze sono minimali, ma 3 millimetri di spessore si possono notare in mani piccole e possono voler dire molto in termini di comodità di digitazione a display e impugnatura.

Entrambi i modelli puntano inoltre su un’estetica accattivante, ma il realme si distingue per le cornici sottilissime e simmetriche, conferendogli un aspetto premium che impreziosisce l’impianto complessivo.

Il Redmi, invece, presenta bordi superiore e inferiore più spessi, che lo rendono meno armonioso.

Per quanto riguarda i materiali, Redmi Note 14 Pro+ ha un vantaggio con il suo retro in vetro e il Gorilla Glass Victus 2, che offre maggiore protezione. D’altro canto, realme 14 Pro+ utilizza una plastica gommata, migliorando il grip ma sacrificando un po’ la percezione di qualità. Inoltre, realme è certificato IP69, offrendo una protezione superiore rispetto al Redmi, che si ferma a IP68.

Realme ha però una freccia importante nel proprio arco, ossia l’opzione di una livrea cangiante che al mutare della temperatura può cambiare il profilo cromatico del dispositivo. Si tratta di un piccolo colpo di classe che in questa fascia di prezzo si fa sicuramente distinguere. La versione senza colore, per contro, ha un grip particolarmente piacevole (restituendo una sensazione di sicurezza nell’impugnatura), risultando opzione preferenziale per chi sceglie di non utilizzare una cover.

Scheda tecnica e prestazioni

Entrambi gli smartphone montano il Snapdragon 7s Gen 3 di Qualcomm, ma la differenza nelle memorie impatta le prestazioni:

Realme 14 Pro+ : Memorie UFS 3.1 e RAM LPDDR5 , garantendo una maggiore velocità di lettura/scrittura e un sistema più fluido.

: Memorie e , garantendo una maggiore velocità di lettura/scrittura e un sistema più fluido. Redmi Note 14 Pro+: Memorie UFS 2.2 e RAM LPDDR4X, risultando leggermente meno reattivo, soprattutto nelle operazioni più pesanti.

Nell’uso quotidiano, il Redmi presenta rallentamenti nell’apertura delle app e della fotocamera, che impiega fino a 3 secondi per scattare una foto. Anche la registrazione video soffre di qualche calo di framerate nei primi secondi.

Dal punto di vista software, realme 14 Pro+ arriva con Android 15, mentre Redmi è ancora in attesa dell’aggiornamento. Inoltre, realme garantisce 5 anni di aggiornamenti, contro i 4 anni di Xiaomi. Spesso questi aspetti sono sottovalutati, ma determinano in realtà la gradevolezza d’uso di un device nel tempo: il concetto di durata va oltre quello di resistenza dell’hardware agli urti ed il software in uso ha molto da dire in proposito.

Un altro punto a sfavore di Redmi è la presenza di molte app preinstallate e pubblicità nelle app di sistema, che possono risultare invasive.

Display e fotocamere

Entrambi i modelli montano pannelli AMOLED con refresh rate a 120Hz, offrendo un’esperienza visiva fluida e colori vibranti. Tuttavia, il realme 14 Pro+ ha cornici più sottili e un contrasto leggermente migliore, risultando più piacevole alla vista.

Il comparto fotografico è un altro punto di differenziazione importante:

Redmi Note 14 Pro+: Sensore principale 200 MP, grandangolare 8 MP, macro 2 MP.

Realme 14 Pro+: Sensore principale 50 MP, teleobiettivo 3x da 50 MP, grandangolare 8 MP.

Nei paesaggi e negli scatti diurni, il Redmi offre maggiore nitidezza e fedeltà cromatica grazie al suo sensore da 200 MP. Anche negli scatti notturni, il Redmi ha un vantaggio grazie al diaframma f/1.65 e alla tecnologia Pixel Binning, che permette di catturare più luce.

Tuttavia, il realme 14 Pro+ si distingue nella fotocamera grandangolare e nello zoom, grazie al suo teleobiettivo 3x che garantisce immagini più dettagliate rispetto al semplice ritaglio digitale del Redmi. Particolarmente originale e piacevole è la scelta di realme nella dislocazione dei flash all’interno del corpo fotografico, sposando insieme la qualità dello scatto e la gradevolezza estetica della simmetria.

Nei video, il Redmi offre una qualità superiore in termini di immagine, ma il realme vince in stabilizzazione e versatilità, permettendo di passare da una fotocamera all’altra durante la registrazione (anche se con una riduzione della risoluzione a 1080p).

Autonomia e ricarica

Entrambi i dispositivi offrono una batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida. Tuttavia:

Realme 14 Pro+ supporta una ricarica rapida a 100W .

supporta una . Redmi Note 14 Pro+ si ferma a 67W.

Questo significa che il realme può raggiungere il 50% di carica in circa 10 minuti, mentre il Redmi impiega più tempo per una ricarica completa. Tale differenza è sicuramente importante in mobilità o durante lunghi spostamenti, nel contesto di una impegnativa giornata di lavoro o in tutti quei contesti in cui si mette alla prova l’autonomia del proprio device: una ricarica rapida migliore consente di ripristinare la situazione in pochi minuti, potendo recuperare ore di lavoro anche solo durante una pausa caffé.

Prezzi e conclusioni

Sia il realme 14 Pro+ che il Redmi Note 14 Pro+ si collocano in una fascia di prezzo simile, con piccole variazioni a seconda delle offerte disponibili sul mercato. Su Amazon il realme si trova in offerta a 399€, mentre il Redmi è a circa 309€.

Dopo aver analizzato tutti gli aspetti, il realme 14 Pro+ emerge come vincitore di questo confronto, al netto di un prezzo leggermente maggiore. Offre un design più moderno e raffinato, migliori prestazioni grazie a memorie più veloci, una fotocamera più versatile con teleobiettivo 3x e una ricarica più rapida a 100W. Si aggiunge una resistenza certificata IP69 contro acqua e polvere.

Il Redmi Note 14 Pro+ resta comunque una buona scelta per chi cerca un sensore fotografico principale da 200 MP e un audio leggermente superiore.

