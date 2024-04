realme 7 5G al 50% DI SCONTO: Dual SIM e fotocamera 48 megapixel

Dopo anni e anni di utilizzo incessante e ripetuto, è ormai inevitabile trovarsi a sostituire il tuo vecchio smartphone con un modello completamente nuovo e prestante, magari con un occhio di riguardo per il risparmio. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti l’ottimo realme 7 5G in offerta al sensazionale prezzo di soli 139 euro, con ben 140 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso realme.

realme 7 5G: versatilità ad un prezzo assurdo

La connettività è senz’ombra di dubbio una delle parole chiave alla base di questo smartphone, grazie al modulo 5G, che ti garantisce il massimo della velocità sia in download che in upload, dovunque ti trovi. L’autonomia è davvero eccezionale, grazie al supporto dalla batteria al litio da ben 5000 mAh di capacità, che ti consente di arrivare serenamente alla fine della giornata, senza la necessità di portarti dietro altri accessori per la ricarica.

Tutto viene trasmesso sul display ultra fluido con 120 Hz di frequenza d’aggiornamento, che garantisce il massimo della fluidità e dinamicità per ogni contenuto multimediale, con un’eccezionale qualità visiva. Avrai la possibilità di guardare tranquillamente film e serie TV in onda sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e tanti altri ancora, riuscendo a scorgere anche il più piccolo dettaglio.

Nulla da dire anche per il comparto sonoro grazie alla compatibilità con Dolby Atmos, con cui avrai un coinvolgimento superiore in ogni situazione.

A dir poco sbalorditivo anche il comparto fotocamere, con ben 4 sensori distinti da ben 48 megapixel: molto apprezzata in questo caso la funzionalità Nightscape, che ti consente di effettuare scatti eccezionali anche in condizioni di scarsa luminosità.

Ti bastano poco più di 130 euro per portarti a casa uno dei migliori smartphone per rapporto qualità / prezzo, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività serenamente: questo e tantissimi altri motivi ci spingono a consigliarti fortemente di acquistare questo realme 7 5G in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.