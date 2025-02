Realme GT 6T: con la promozione Amazon è tuo a 170€ in meno

Se vuoi uno smartphone nuovo, prova il Realme GT 6T! Oggi è disponibile su Amazon a soli 379 euro con un mega sconto del 31%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 170 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’occasione del genere è davvero imperdibile!

Realme GT 6T: tutte le specifiche tecniche

Il Realme GT 6T è uno smartphone che permette di accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente grazie ad una serie di specifiche tecniche.

Innanzitutto è dotato del processore Snapdragon 8 Gen 3 e del core ultra large Cortex-X4 che garantisce prestazioni ottimali in ogni campo, così da poter effettuare tutto in maniera fluida ed efficiente. Inoltre ha una doppia camera di vapore 3D temprata dalle mega dimensioni di 10.014 mm² che, combinata ad un sistema di raffreddamento a nove strati, offre un’esperienza di gioco sempre impeccabile.

Un’altra specifica di spicco è il suo enorme display ultra nitido con una luminosità massima di 6000 nit che permette di visualizzare al meglio qualsiasi cosa anche sotto la luce diretta del sole.

Non è da meno la sua enorme batteria che ti accompagana per più di una giornata. Inoltre questo smartphone è dotato di tecnologia di ricarica full-GaN da 120 W e chipset di gestione dell’alimentazione SUPERVOOC S per fornire l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti.

