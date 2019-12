Di Matteo Campofiorito, 17 Dicembre 2019

Non occorre avere come casa la magione della Famiglia Addams per sperimentare quanto il segnale WiFi possa essere scarso in alcune camere della nostra abitazione. La distanza dal nostro modem router WiFi è solitamente la causa principale di una cattiva connessione tra le mura domestiche, ma non sempre è così. Spesso ci si mettono altri dispositivi wireless che interferiscono con il nostro WiFi casalingo, ad esempio i router dei vicini di casa. Oppure la stessa conformazione della pareti può essere un intralcio impossibile da superare per le sole antenne del nostro moder router wireless.

Chi scrive, ad esempio, pur abitando in un appartamento di circa 90 mq su un unico piano, ha sempre avuto una connessione pessima nelle camere più distanti dal router, un FritzBox posizionato all’ingresso dell’appartamento. Una connessione talmente debole da non consentire la fruizione di Netflix, Prime o altri servizi in streaming, impossibili da apprezzare a causa dei lag continui e della qualità dell’immagine molto bassa.

Sulla qualità del modem router FritzBox c’è unanimità nei giudizi positivi che si possono trovare in rete e sulla qualità del WiFi, purtroppo però questo dispositivo ha sempre faticato a coprire le camere più distanti. Ecco perché abbiamo accettato volentieri la prova del FRITZ! Repeater 1200, un ripetitore WiFi che viene prodotto sempre da AVM, e che sulla carta consente di migliorare notevolmente la ricezione del segnale in tutte le camere.

FRITZ! Repeater 1200: tutti i dettagli

Il FRITZ! Repeater 1200 è un ripetitore WiFi Mesh che trasmette sia su 2,4 che su 5 GHz con velocità complessiva fino a 1.266 Mbit/s. Le due unità wireless incluse raggiungono rispettivamente 66 Mbit/s (5 GHz) + 400 Mbit/s (2,4 GHz) garantendo la possibilità di connettersi a praticamente tutti i moderni dispositivi WiFi connessi in casa.

Il ripetitore è anche dotato di una porta di rete Gigabit (10/100/1000 Mbit/s) che consente di connettere dispositivi cablati che debbano ottenere connessione e siano distanti dal modem router, per esempio stampanti dotate di connessione ethernet o altri dispositivi che non abbiano antenne capaci di connettersi alla rete WiFi.

Il FRITZ! Repeater 1200, di forma quadrata, ha delle dimensioni abbastanza contenute pari a 80x80x37 mm (senza spina), un peso di 160 g e una potenza assorbita totale massima di 6,2 Watt e media 3,8 Watt. Esteticamente il ripetitore ha i tipici colori dei prodotti AVM: bianco acceso e rosso, anche se questa tonalità è limitata all’unico bottone presente sul dispositivo che consente di avviare la connessione alla rete WiFi.

Disponibilità e prezzo (↑)

Il FRITZ! Repeater 1200 è già disponibile sul mercato e si può trovare ad un prezzo che oscilla tra i 70 e gli 80€.

L’installazione del FRITZ! Repeater 1200 è quanto di più semplice si possa pensare. Il modem router con cui lo abbiamo provato è stato un FRITZ! Box 7490. Basta inserire il ripetitore in una presa di corrente, attendere che il LED lampeggi lentamente a luce verde e premere il tasto Connect. A questo punto il LED lampeggerà velocemente a luce verde. Fatti questi passaggi sul ripetitore bisognerà premere per circa 6 secondi il pulsante WLAN/WPS sul FRITZ! Box 7490. Non appena verrà stabilita la connessione tra router e repeater la luce sul FRITZ! Repeater 1200 diventerà verde fissa. Il repeater dovrà essere posizionato a metà strada tra il modem router e le camere scarsamente raggiunte dal WiFi.

In alternativa, qualora non si voglia usare il WPS, è anche possibile utilizzare l’assistente di configurazione installato sul FRITZ! Repeater 1200 e raggiungibile all’indirizzo http://fritz.repeater dopo essersi connessi alla rete WiFi generata dal ripetitore stesso. L’operazione è davvero molto semplice in entrambi i casi e il repeater funziona senza alcun problema.

Nelle prove effettuate FRITZ! Repeater 1200 è stato davvero eccellente nell’aumentare in modo significativo la potenza e la distanza della rete WiFi generata dal FRITZ! Box 7490.

Dalle prove fatte nelle camere della nostra casa che avevano una scarsa connessione abbiamo verificato il miglioramento drastico della velocità di download e di upload: senza il repeater la velocità di download e upload rilevate dallo speed test di Google erano rispettivamente di 3.99 Mbs in download e 1.24 Mbs in upload, decisamente modeste per una connessione in fibra. Dopo aver attivato il FRITZ! Repeater 1200 abbiamo ripetuto lo speed test e siamo arrivati a 49,3 Mbps in download e 7,81 Mbps in upload.

Il FRITZ! Repeater 1200, nei nostri test, non ha mai dato alcun problema con tutti i dispositivi che si sono connessi nelle camere che in precedenza venivano scarsamente raggiunte dal segnale WiFi del modem router. La rete Mesh che si viene a creare garantisce un’ottima stabilità del segnale e solo in rarissimi casi, su tutti i dispositivi connessi, ci si accorge del passaggio della connessione dal modem router al repeater.

Eccellente anche il software FRITZ!App WLAN, scaricabile dal Google Play Store e da App Store di Apple, un tool che in pochi passaggi e in modo completamente guidato ci consente di posizionare al meglio il FRITZ! Repeater 1200 all’interno della nostra abitazione, affinché il segnale sia ottimale.

L’unica nota negativa che abbiamo riscontrato non riguarda né l’hardware, né le prestazioni del FRITZ! Repeater 1200, ma un design può risulta troppo squadrato, anche se si tratta di gusti e per molti l’essenzialità nell’aspetto dei prodotti FRITZ! è iconica. Peccato soltanto non sia stata prevista la possibilità di ruotare la spina per cambiare la posizione del repeater una volta inserito nella presa di corrente, ma è un peccato veniale difronte alle eccellenti prestazioni di questo dispositivo che si è dimostrato davvero efficace.