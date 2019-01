Di Antonino Caffo, 11 gennaio 2019

Il Lenovo Yoga 730 è un laptop con un gran design e caratteristiche hardware all’avanguardia. Il modello da 15,6 pollici è quello più grande ma anche più versatile. Ha una grafica discreta, processori e RAM di qualità e qualche chicca che lo rende perfetto per molte occasioni, sia professionali che di intrattenimento. Il punto di forza, come la precedente gamma Yoga è lo schermo rotante a 360 gradi.

Certo il cartellino è importante, 1.699 euro di listino, ma sono ben giustificati: il Lenovo Yoga 730 è un prodotto solido e funzionale, con una cerniera rifinita, un software che gira perfettamente e una penna che dona quel tocco di usabilità in più al tutto. Andiamo nel dettaglio.

Tutto sul Lenovo Yoga 730 (15IKB)

Lo Yoga 730 è progettato per la massima flessibilità e, come suggerisce il nome stesso, per essere usato in tante maniere differenti, grazie alla cerniera che ruota a 360 gradi, consentendo almeno tre utilizzi peculiari: laptop, stand e tablet.

Lo schermo è sensibile al tocco e vanta la Active Pen 2 già fornita in confezione. La penna supporta 4.096 livelli di pressione e, finalmente, la compagnia ha lavorato per abbinare un dongle di plastica che occupa una porta USB 3.0 a cui connettere la stilo. L’unico inconveniente è che quando l’ingresso viene occupato dalla Pen, tutte le altre porte sul bordo selezionato sono bloccate.

Come altri convertibili, gli altoparlanti non sono eccezionali, quindi non aspettiamoci miracoli in merito ma la qualità di hardware e driver c’è ed è apprezzabile con un paio di cuffie, dove il suono come per magia diventa avvolgente. Per personalizzare l’audio, almeno in parte, è possibile utilizzare il software Dolby Atmos, che include preset e un equalizzatore a 20 bande.

Scheda tecnica (↑)

Processore Fino a Intel Core i7 di ottava generazione

Fino a Intel Core i7 di ottava generazione Sistema operativo Windows 10 Home

Windows 10 Home Schermo Touchscreen IPS Ultra HD da 39,62 cm (15,6″) (3840 x 2160)/IPS Full HD da 39,62 cm (15,6″) (1920 x 1080)

Touchscreen IPS Ultra HD da 39,62 cm (15,6″) (3840 x 2160)/IPS Full HD da 39,62 cm (15,6″) (1920 x 1080) Scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1050

NVIDIA GeForce GTX 1050 Memoria DDR4 da 8 GB/8 GB + DIMM da 8 GB

DDR4 da 8 GB/8 GB + DIMM da 8 GB Storage Unità SSD PCIe da 256 GB/512/1 TB

Unità SSD PCIe da 256 GB/512/1 TB Batteria Fino a 9 ore di autonomia con schermo UHD/11 ore con schermo Full HD

Fino a 9 ore di autonomia con schermo UHD/11 ore con schermo Full HD Audio Altoparlanti JBL Dolby Atmos (con cuffie)

Altoparlanti JBL Dolby Atmos (con cuffie) Fotocamera HD 720p

HD 720p Porte 2 x USB 3.0 Type-C con tecnologia Thunderbolt HDMI standard, Ingresso CC Jack audio, Connettività Wi-Fi AC 2×2

2 x USB 3.0 Type-C con tecnologia Thunderbolt HDMI standard, Ingresso CC Jack audio, Connettività Wi-Fi AC 2×2 Peso A partire da 1,89 kg

A partire da 1,89 kg Dimensioni 36,0 cm x 24,9 cm x 1,69 cm

36,0 cm x 24,9 cm x 1,69 cm Colori Platino Grigio ferro

Lo Yoga in oggetto non rivoluziona ma afferma la propria posizione in un mondo di consumo ben definito, che guarda a chi ha bisogno di un computer bilanciato per il lavoro e il divertimento. È un portatile 2-in-1 ben costruito con linee di design semplici e leggere (almeno per un prodotto da 15 pollici). Monta un hardware moderno e può gestire facilmente le attività quotidiane e carichi più impegnativi, ma sacrificando le prestazioni e la durata della batteria per rimanere “portatile”, appunto.

Per quanto riguarda la struttura complessiva, l’ultrabook è ben fatto, grazie alle doppie cerniere che reggono il display con una certa qualità, portando a casa un risultato di spessore, non di rado problematico per molto 2-in-1 simili. Lo Yoga 730 invece evita che il display oscilli quando è orientato verso la modalità standard.

Il trackpad è sicuramente uno dei punti di forza di questo Yoga 730. A differenza dei modelli a basso costo, quando usato in maniera tradizionale non si separa troppo dal display, dando la sensazione di continuità e funzionalità classiche. Non sarà il massimo per giocare, ma per le esigenze di produttività andrà più che bene. Da apprezzare anche la retroilluminazione bianca, da attivare o disattivare a piacere.

Il Lenovo Yoga 730 è un buon mix di durata, portabilità, prestazioni e convenienza. Si tratta di un dispositivo compatto e ben fatto che consente di approcciare i task digitali senza troppi impicci. La durata della batteria potrebbe essere migliore, così come gli altoparlanti, ma resta comunque una macchina di riferimento per il settore. Il prezzo di listino parte da 1.699 euro, a seconda delle configurazioni.