Di Filippo Vendrame, 4 dicembre 2018

Neato Botvac D4 Connected è un robot aspirapolvere che è stato presentato alla fiera IFA 2018 di Berlino. Trattasi di un prodotto sofisticato pensato per le smart home che va ben oltre il semplice elettrodomestico. Neato Botvac D4 Connected è un prodotto connesso in grado di poter essere gestito sia attraverso un’applicazione che tramite i moderni smart speaker con l’ausilio di comandi vocali. Inoltre, dispone di funzionalità avanzate di navigazione che li permettono di muoversi più facilmente negli ambienti per ottimizzare il livello di pulizia.

Questo aspirapolvere robot sposta l’asticella della sua categoria verso l’alto. Non solo pulisce bene ogni angolo della casa ma anche permette un alto livello di interattività con gli utenti integrandosi perfettamente negli ambienti smart.

Neato Botvac D4 Connected

Neato Botvac D4 Connected, design (↑)

Neato ha adottato lo stesso design che caratterizza tutta la serie dei suoi robot aspirapolvere. Dunque, la scocca presenta la classica forma a “D” che aiuta Neato Botvac D4 Connected a raggiungere e pulire anche gli angoli più nascosti. Non manca nemmeno la piccola “torretta” sulla sommità del robot che nasconde la sensoristica per la navigazione ed in particolare i sensori per la navigazione laser che permettono al robot aspirapolvere di navigare con maggiore precisione all’interno delle stanze.

Qualità che si nota anche nel livello costruttivo, sempre ineccepibile.

Neato Botvac D4 Connected, specifiche tecniche (↑)

Questo robot aspirapolvere è innanzitutto un prodotto per la pulizia domestica. Dispone, dunque, di una spazzola combinata, del 70% più grande di quelle dei comuni robot rotondi, che occupa tutta la parte anteriore del robot. Neato Botvac D4 Connected è ideale per ogni superficie come legno, moquette o piastrelle e quindi è perfetto per la maggior parte delle abitazioni. Neato evidenzia, inoltre, che la forma a D del robot, chiamata CornerClever, permette di catturare la polvere negli angoli e lungo le pareti meglio dei robot rotondi.

Lungo 33,5 centimetri, largo 31,9 centimetri e alto circa 10 centimetri, questo robot aspirapolvere è in grado di muoversi agilmente negli ambienti domestici. L’altezza non esagerata, inoltre, nonostante la presenza della piccola torretta sporgente, consente di poter passare sotto gli ostacoli senza problemi. Il serbatoio da 0,7 litri è in grado di raccogliere una grande quantità di sporco.

Neato Botvac D4 Connected è anche un prodotto smart e connesso grazie al supporto alle reti WiFi. Questo robot dispone della funzionalità di mappatura e navigazione “LaserSmart” che mappando le stanze permette di muoversi più facilmente negli ambienti evitando con maggiore facilità gli ostacoli. E i laser gli permettono di pulire anche al buio. Inoltre, non mancano anche le “No-Go Lines“, cioè speciali strisce virtuali che indicano al robot dove non andare. Grazie alla possibilità di muoversi più facilmente nella casa, Neato Botvac D4 Connected è in grado di assicurare un livello di pulizia maggiormente accurato.

Il robot aspirapolvere di Neato può essere gestito anche attraverso una comoda applicazione per dispositivi mobile. Applicazione che permette di programmare la pulizia in base alle necessità delle persone. Attraverso l’app sarà possibile anche gestire ulteriori parametri del robot come l’inserimento delle “No-Go Lines” nelle stanze o effettuare gli aggiornamenti del firmware che vengono rilasciati ciclicamente.

Neato Botvac D4 Connected supporta anche Google Assitant e Amazon Alexa e quindi le persone potranno gestirlo pure attraverso comandi vocali magari sfruttando la presenza in casa di eventuali smart speaker.

Neato Botvac D4 Connected garantisce un’ampia autonomia sino a 75 minuti d’uso grazie ad una generosa batteria agli Ioni di litio. Questo robot dispone anche della tecnologia Quick Boost Charging che consente di calcolare la quantità di energia necessaria per completare il ciclo di pulizia e ricaricare di conseguenza.

La confezione di vendita include il robot, la base di ricarica, il cavo di alimentazione, la spazzola combinata ed il filtro ad alte prestazioni.

Neato Botvac D4 Connected, disponibilità e prezzo (↑)

Questo robot aspirapolvere è già disponibile all’acquisto ad un prezzo consigliato di 529 euro.