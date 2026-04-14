Rete internet, questo fornitore alzerà i prezzi da maggio: come disdire subito (senza pagare)

Negli ultimi mesi la parola “rimodulazione” è tornata a occupare spazio nel lessico delle telecomunicazioni, ma fuori dai comunicati aziendali il significato resta diretto: un aumento in bolletta.

Stavolta tocca a una nota rete Internet, che ha annunciato un aggiornamento delle condizioni economiche per la rete fissa a partire da maggio 2026.

Un intervento che si inserisce in una dinamica ormai diffusa nel settore. La connessione domestica, diventata essenziale quanto l’energia elettrica, si muove su un equilibrio sempre più fragile tra domanda crescente e costi infrastrutturali in aumento. E quel costo, in parte, viene trasferito agli utenti.

Gli aumenti: quanto si pagherà in più

Le offerte coinvolte sono principalmente le NeXXt Internet e i piani base Internet di Fastweb. Il rincaro varia tra 1 e 3 euro al mese, con differenze legate al contratto sottoscritto.

Non si tratta di cifre elevate, almeno prese singolarmente. Ma è proprio la somma di questi piccoli adeguamenti a modificare, nel tempo, la percezione del prezzo reale del servizio. Una linea che il mercato sta seguendo con sempre maggiore continuità.

Fastweb motiva la scelta con la necessità di sostenere investimenti sulla qualità della rete e sull’evoluzione tecnologica, in un contesto dove traffico dati e utilizzo domestico continuano a crescere senza sosta.

Come verificare il proprio caso

L’aumento non è uniforme per tutti. Ogni cliente riceve una comunicazione personalizzata, consultabile in fattura oppure tramite l’app MyFastweb.

È lì che si trova il dato reale, quello che conta davvero: l’importo esatto dell’aumento applicato al proprio abbonamento. Un dettaglio che diventa decisivo nel momento in cui si valuta se restare o cambiare operatore.

Quando un operatore modifica unilateralmente un contratto, la normativa riconosce un diritto preciso: il cliente può recedere senza penali e senza costi di disattivazione.

Nel caso delle nuove tariffe Fastweb, il termine per esercitare questo diritto è fissato al 1° maggio 2026. Entro quella data è possibile interrompere il rapporto o passare a un altro operatore, senza oneri aggiuntivi.

Le modalità sono semplici: PEC, area clienti MyFastweb oppure punto vendita fisico. L’unica condizione è indicare chiaramente la causale legata alla modifica contrattuale.

Il nodo delle rate ancora attive

Resta un punto che spesso genera dubbi: le rate residue, in particolare quelle legate al modem o ad altri dispositivi.

Il recesso non cancella quanto già dovuto. Il cliente può scegliere se continuare a pagare secondo il piano originario oppure saldare l’importo in un’unica soluzione al momento della chiusura del contratto.

Una distinzione importante, che evita fraintendimenti nel passaggio da un operatore all’altro. La sensazione, osservando queste dinamiche, è che il settore stia attraversando una fase di assestamento silenzioso.