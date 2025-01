Revolut lancia conto deposito al 3% in Italia: interesse pagato giornalmente

Revolut, la celebre fintech fondata da Nik Storonsky e Vlad Yatsenko, compie un nuovo passo nella sua espansione in Italia, introducendo un’offerta di conti deposito remunerati con un tasso di interesse fino al 3%. Questa iniziativa, riservata ai nuovi clienti che apriranno un conto entro il 31 maggio, coincide con un importante traguardo: 3 milioni di utenti italiani e 50 milioni a livello globale.

Il nuovo prodotto permette di aprire conti deposito senza vincoli e senza requisiti minimi, con versamenti possibili da 1 euro fino a 100 mila euro. Il tasso di interesse, pari al 3% per i nuovi clienti indipendentemente dal piano scelto, sarà accreditato quotidianamente. Tuttavia, dopo il 31 maggio, il tasso sarà legato all’andamento del tasso di deposito della BCE, attualmente al 3% ma previsto in calo. Da notare che l’aliquota fiscale del 26% sugli interessi riduce il rendimento netto a circa il 2,25%.

Per quanto riguarda i clienti esistenti, attualmente in possesso di un IBAN lituano, il passaggio ai nuovi conti deposito avverrà gradualmente, previa migrazione all’IBAN italiano. Le condizioni variano in base al piano sottoscritto: il tasso sarà del 2% per i piani Standard e Plus, del 2,25% per Premium, del 2,50% per Metal e del 3% per Ultra.

Secondo Ignacio Zunzunegui, responsabile growth per il Sud Europa di Revolut, questa iniziativa è strategica per attrarre nuovi clienti e posizionare l’azienda come banca principale. “In Spagna, iniziative simili hanno generato un miliardo di euro in depositi e 200 mila nuovi conti deposito in soli due mesi,” ha dichiarato. L’obiettivo è replicare questo successo in Italia, stimando che il 15-20% dei nuovi clienti italiani aprirà un conto deposito.

Albert Codorniu, general manager dei prodotti di risparmio di Revolut, evidenzia l’importanza del pagamento degli interessi giornalieri e dei prelievi immediati, che migliorano significativamente l’esperienza di risparmio per i clienti. “Grazie a una banca con licenza completa, rendiamo il risparmio semplice e vantaggioso per i nostri utenti italiani,” ha concluso.