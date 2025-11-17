Revolut Pay rivoluziona i pagamenti su Booking.com: nuova partnership globale

È nata una sinergia senza precedenti tra due giganti dell’innovazione: Revolut Pay e Booking.com. Dal 17 novembre 2025, infatti, la piattaforma di prenotazioni più popolare al mondo integra il nuovo metodo di pagamento, offrendo ai suoi utenti un’esperienza ancora più rapida, sicura e personalizzata. I numeri che accompagnano questa novità sono da capogiro: ben 65 milioni di utenti coinvolti e già 9 milioni di clienti che hanno scelto entrambe le piattaforme per le proprie transazioni. Si tratta di una svolta che promette di cambiare radicalmente il modo in cui si prenotano soggiorni, voli e servizi legati al travel, attraverso un ecosistema in cui semplicità e protezione dei dati diventano le parole d’ordine.

L’accordo tra le due realtà nasce da una constatazione concreta: la forte sovrapposizione tra le rispettive basi utenti. Ben 9 milioni di utenti Revolut hanno già utilizzato Booking.com per le proprie prenotazioni, segno di un’affinità naturale che ora viene ulteriormente valorizzata grazie a una partnership travel che mira a massimizzare i vantaggi per tutti. L’integrazione di Revolut Pay sulla piattaforma rappresenta così un’evoluzione logica, frutto di una collaborazione costruita su interessi condivisi e sulla volontà di offrire strumenti all’avanguardia a una platea sempre più ampia e digitale.

Ma quali sono, nello specifico, i benefici per chi sceglie questa nuova modalità di pagamento? Innanzitutto, la praticità: con un solo clic, è possibile effettuare pagamenti in numerose valute direttamente dall’app Revolut, eliminando ogni barriera e rendendo l’esperienza di acquisto più fluida che mai. Non meno importante è l’accesso privilegiato a RevPoints, il programma fedeltà paneuropeo di Revolut, che permette di accumulare punti ad ogni acquisto e convertirli in premi presso migliaia di esercenti convenzionati. E per rendere ancora più appetibile il debutto, dal 17 novembre al 3 gennaio sarà attivo un moltiplicatore x10 sui punti accumulati, accelerando in modo esponenziale la possibilità di ottenere reward esclusivi.

Questa iniziativa non è solo un vantaggio per i clienti, ma rappresenta anche un importante segnale per il settore fintech. La crescita costante di Revolut Pay – che oggi conta quasi 2 milioni di utenti attivi ogni mese – dimostra quanto il pubblico sia alla ricerca di soluzioni digitali capaci di coniugare praticità e sicurezza. In questo contesto, la scelta di Booking.com di adottare anche Revolut Business per le proprie operazioni interne appare come una conferma della solidità e dell’affidabilità di questa collaborazione. Un passo che consolida una fiducia reciproca e che potrebbe aprire la strada a ulteriori sviluppi e innovazioni in futuro.

La filosofia che guida questa rivoluzione è ben sintetizzata dalle parole di Alex Codina, General Manager Acquiring di Revolut: «Incontrare i clienti dove si trovano». Un approccio che punta a rispondere in modo diretto e concreto alle esigenze di una clientela sempre più esigente e digitale, offrendo strumenti su misura che rendano ogni transazione un’esperienza positiva. Anche JC Rodriguez, Senior Director Commercial Fintech di Booking.com, sottolinea come questa partnership travel rappresenti un progresso significativo verso soluzioni innovative, in grado di garantire pagamenti sicuri, veloci e flessibili per tutti.

La collaborazione tra Revolut Pay e Booking.com segna una tappa fondamentale verso una sempre maggiore personalizzazione e protezione dei dati. Un percorso che vede al centro la soddisfazione del cliente, la trasparenza e la volontà di offrire esperienze su misura, in cui la tecnologia non è più solo un mezzo, ma un vero e proprio valore aggiunto. Con la crescita di Revolut Business e l’espansione del programma RevPoints, il futuro dei pagamenti digitali nel travel si prospetta più ricco, sicuro e conveniente che mai.

