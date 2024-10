Ring Intercom di Amazon: MAXI PROMO del 60% per poco tempo (39€)

Non è solo un citofono, è molto di più: il Ring Intercom di Amazon, ora in offerta a 39,99€ con uno sconto del 60%, è il dispositivo smart con apertura a distanza più richiesto della sua categoria.

Il Ring Intercom è un sistema di sicurezza intelligente pensato per proteggere la tua casa in modo pratico ed efficace. Con la sua videocamera ad alta risoluzione e l’audio bidirezionale, ti permette di vedere, ascoltare e parlare con chi è davanti alla porta, ovunque ti trovi. La videocamera offre immagini nitide grazie alla risoluzione HD 1080p e la visione notturna a infrarossi garantisce una visibilità chiara anche al buio. L’ampio angolo di visione di 160 gradi copre una vasta area attorno alla tua porta, aumentando la sicurezza.

L’audio bidirezionale facilita la comunicazione diretta con i visitatori tramite l’app Ring sul tuo smartphone, permettendoti di ricevere notifiche in tempo reale e rispondere immediatamente. Ideale per gestire le consegne o parlare con gli ospiti in modo sicuro. Un punto di forza del Ring Intercom è la sua compatibilità con Alexa di Amazon: con i comandi vocali, puoi vedere chi c’è alla porta direttamente su dispositivi come Echo Show o Echo Spot, rendendo la gestione della sicurezza domestica ancora più semplice.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta: il Ring Intercom è disponibile a 39,99€ con uno sconto del 60% su Amazon.