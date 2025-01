Riscalda casa risparmiando con il Radiatore Elettrico De'Longhi a meno di 70€

Le temperature sono in ribasso e, se vuoi riscaldare casa o l’ufficio in modo pratico ed economico, prova il Radiatore Ad Olio Elettrico De’Longhi! Oggi è disponibile su Amazon a soli 69 euro con un super sconto del 36%.

Radiatore Ad Olio Elettrico De’Longhi: come utilizzarlo al meglio

Il Radiatore Ad Olio Elettrico De’Longhi è dotato di 9 elementi che assicurano una grande superficie riscaldante e un’ottima circolazione dell’aria, per un riscaldamento rapido in qualsiasi momento.

Nello specifico è progettato per creare calore a lungo, poiché l’olio riscaldato all’interno mantiene il calore a lungo consentendo al radiatore di generare calore per un po’ di tempo anche quando l’unità è spenta. Questo modello è ideale per ambienti fino a 60 m³ ed è anche facilissimo da spostare da una stanza all’altra grazie alle 4 ruote pieghevoli premontate e alla sua maniglia con avvolgicavo.

Il dispositivo è dotato di dotato di 3 livelli di potenza (per un massimo di 2000w) ed ha una modalità di utilizzo estremamente semplice grazie alle sue manopole regolabili che consentono d’impostare facilmente la temperatura grazie al termostato ambiente così da fornire un controllo totale sulle impostazioni.

Anche il risparmio energetico è assicurato con la funzione REAL ENERGY che massimizza il consumo di energia aumentando costantemente il calore fino a raggiungere la temperatura desiderata in modo che il riscaldamento della casa sia veloce e meno costoso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.