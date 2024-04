RISPARMIA 170€ con notebook HP: SSD da 256 GB e 15.6 pollici

Hai bisogno di un notebook che ti consenta di continuare tranquillamente la tua produttività lavorativa anche quando sei in giro, e non disponi del tuo PC desktop? Non ti preoccupare, in questo caso l’ultima offerta di Amazon potrebbe fare al caso tuo, proponendoti l’ottimo notebook HP 250 G9 a soli 279 euro, con un risparmio di ben 170 euro a confronto dell’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso HP.

Notebook HP: potenza al giusto prezzo

Partiamo prima di tutto dal cuore pulsante alla base di questo notebook, rappresentato dal suo processore Pixel Intel N4500, che assieme agli 8 GB di RAM DDR4 garantisce delle prestazioni a dir poco formidabili: potrai gestire in totale serenità qualsiasi software, anche i programmi più pesanti come nel caso del fotoritocco o del videoediting, senza avere il benchè minimo tentennamento o esitazione di sorta.

In questo caso avrai a disposizione un display da ben 15.6 pollici di diagonale, su cui potrai seguire tranquillamente i tuoi progetti lavorativi e non solo. L’elevata risoluzione dello schermo (1366 x 768 pixel, per la precisione), ti consente di dedicarti allo svago personale guardando film e serie TV in onda sulle principali piattaforme di streaming come per esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e tante altre ancora.

Molto buono l’SSD interno da ben 256 GB, che ti consente di archiviare foto, video, file di lavoro e qualsiasi altra cosa che desideri, senza la costante preoccupazione di liberare spazio. Con una larghezza di 39 cm puoi portarlo praticamente ovunque, all’interno del tuo zainetto o della tua valigia da viaggio.

Il notebook vanta il sistema operativo Windows 11 Professional già preinstallato, per cui non dovrai nemmeno perdere ulteriore tempo a installare file di sistema, e potrai cominciare ad utilizzarlo praticamente fin da subito.

Ti bastano appena 279 euro per portarti a casa uno dei migliori notebook attualmente in commercio, che potrai utilizzare per lavorare, dedicarti al tuo svago personale e tanto altro ancora: questo e tantissimi altri motivi ci spingono fortemente a consigliarti di acquistare questo notebook HP 250 G9 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.