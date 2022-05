Risparmia sui voli aerei con una VPN

Se l’utilizzo delle Virtual Private Network è di solito collegato alla sicurezza online, vi sono anche altri utilizzi alquanto interessanti.

Per esempio, non tutti sanno che le compagnie aeree hanno degli algoritmi con i quali possono aumentare in maniera considerevole i loro profitti. Attraverso questi infatti, vengono modificati in maniera automatica i prezzi dei biglietti a seconda del luogo dal quale si sta effettuando la prenotazione.

Sotto questo punto di vista dunque, una VPN offre un vantaggio strategico non indifferente. Scegliendo tra i diversi IP resi disponibili da questi servizi infatti, è possibile individuare (ed acquistare) i biglietti aeree dove questi costano meno.

A patto di individuare una VPN con server sparsi in tutto il mondo dunque, tale pratica può aiutare in maniera considerevole chi viaggia spesso a risparmiare diverse centinaia di euro all’anno.

VPN e voli aerei: ecco come risparmiare

L’utilizzo di una VPN in questo contesto è abbastanza semplice, nonché applicabile sia all’acquisto via smartphone che attraverso browser da PC.

Attivando l’app legata alla piattaforma e scegliendo tra i vari IP disponibili, è possibile poi accedere ai portali che si occupano di vendere biglietti. Per ottenere risultati, è bene provare diversi paesi e selezionare la provenienza che garantisce un costo più abbordabile dello stesso identico biglietto.

Per ottenere il massimo da questa pratica (del tutto legale) è necessario cancella i cookie e navigare in incognito. Così facendo, è possibile ridurre considerevolmente i prezzi: i biglietti infatti così acquistati, possono costare anche il 10-20% in meno.

Sotto questo punto di vista, la VPN CyberGhost si dimostra una delle migliori soluzioni possibili. Questo perché la stessa offre IP da 91 paesi diversi, proponendo un’ampiezza di scelta che può, senza ombra di dubbio, portare a grandi vantaggi in fase di acquisto dei biglietti aerei.

Limitare l’uso di questo strumento a questo ambito è però riduttivo. CyberGhost infatti offre uno strumento in grado di proteggere la privacy online degli utenti, mascherando l’IP e proteggendo i dati in upload/download attraverso la crittografia.