RNDR aumenta mentre i trader affermano che 5th Scape potrebbe essere la prossima crypto VR ad esplodere

Il mercato delle criptovalute si è surriscaldato nelle ultime settimane, soprattutto quando si tratta di progetti con casi d’uso innovativi.

Uno di questi che ha registrato enormi guadagni è Render (RNDR), che ha conosciuto un incremento notevole del suo valore.

Alcuni trader stanno anche tenendo d’occhio la prevendita di 5thScape, con l’aspettativa che potrebbe essere il prossimo progetto crypto VR ad esplodere.

L’impennata del prezzo di RNDR diventa il principale punto di discussione sul mercato delle criptovalute

L’impennata esplosiva di RNDR è uno dei principali punti di discussione nel mercato.

Negli ultimi sei giorni, l’RNDR ha guadagnato oltre il 53% e solo ieri ha registrato un rally dell’8%.

Questi numeri evidenziano la crescente importanza di Render, poiché ora è la 22esima criptovaluta più negoziata a livello globale, con un volume di 405 milioni di dollari nelle 24 ore.

Quindi, cosa sta guidando questa ascesa fulminea?

Dipende principalmente da fattori tecnici rialzisti, da quello che mostrano i grafici dei prezzi.

La scorsa settimana RNDR ha creato un pattern a doppio fondo intorno ai 7 dollari, visto come un classico segnale di inversione.

Ha poi superato la media mobile esponenziale a 20 giorni (EMA) sul grafico giornaliero, aggiungendo ulteriore carburante al rally.

Con così tanto slancio, alcuni ipotizzano che l’RNDR potrebbe addirittura ripetere (o superare) il suo massimo storico di marzo nei prossimi giorni.

Naturalmente, nulla è garantito nel mercato delle criptovalute, ma non si può negare che Render sia una moneta che vale la pena tenere sotto controllo.

Accesso alla potenza della GPU non sfruttata con Render

Render significa sfruttare una risorsa spesso trascurata: la potenza delle schede grafiche inattive nei computer di tutti i giorni.

Crea un mercato decentralizzato in cui la potenza della GPU non sfruttata può essere sfruttata per attività di rendering impegnative.

Ecco come funziona: i professionisti creativi (come animatori o artisti VFC) possono utilizzare la rete di Render per accedere a un pool di potenza di calcolo per eseguire il rendering dei propri progetti.

Le persone con capacità GPU di riserva sui propri PC o impianti di casa (chiamati operatori di nodo) possono guadagnare token RNDR contribuendo con la potenza inutilizzata alla rete.

È una configurazione vantaggiosa per tutti.

I creatori ricevono potenza di rendering conveniente e scalabile su richiesta, riducendo potenzialmente tempi e costi di rendering.

Nel frattempo, gli operatori dei nodi guadagnano ricompense per monetizzare le loro GPU inattive.

La base blockchain di Render garantisce inoltre transazioni e prezzi sicuri e trasparenti all’interno di questo ecosistema decentralizzato.

Questi elementi combinati hanno reso Render uno dei progetti più innovativi pronti a dare una scossa al processo di produzione creativa.

5th Scape sarà la prossima crypto VR ad esplodere dopo aver raccolto 5,8 milioni di dollari in presale?

Mentre RNDR sta conquistando i titoli dei giornali, anche un altro progetto chiamato 5thScape sta suscitando scalpore.

In effetti, alcuni trader ritengono che potrebbe essere il prossimo token crypto VR ad esplodere una volta raggiunto il mercato.

Per chi non lo conosce, 5th Scape sta costruendo un ecosistema per giochi di realtà virtuale 3D iperrealistici.

Ha lo scopo di trasportare i giocatori in meravigliosi mondi virtuali attraverso la tecnologia VR avanzata.

Il token nativo 5SCAPE alimenterà l’intera piattaforma, consentendo agli utenti di acquistare giochi, accedere a contenuti premium e partecipare all’economia.

Tuttavia, non sono solo le funzionalità di 5th Scape ad alimentare l’hype.

Gli stessi giochi VR rimangono un segmento infuocato, pronto per una crescita massiccia man mano che i visori continuano ad avanzare.

E con una capitalizzazione di mercato relativamente modesta di 52 milioni di dollari prevista al momento del lancio, alcuni vedono 5th Scape come un gioiello sottovalutato con un potenziale enorme.

C’è anche il problema della scarsità: secondo il white paper di 5th Scape, esisteranno solo 5,21 miliardi di token 5SCAPE.

Non diversamente da Render, che sfrutta la potenza inutilizzata della GPU, 5th Scape potrebbe aprire l’accesso a esperienze di gioco VR d’élite.

Il suo ecosistema adatto agli sviluppatori è inoltre progettato per attrarre una comunità di creatori in grado di produrre i giochi coinvolgenti del futuro.

Tutti questi elementi hanno portato a un enorme buzz all’interno del crescente canale Telegram di 5th Scape.

E con oltre 5,8 milioni di dollari raccolti durante la prevendita in corso del progetto, grazie al prezzo scontato di 5SCAPE, sembra che molti investitori siano già convinti della visione del team di sviluppo.