ROBOROCK QV 35A: potenza, tecnologia e prezzo wow, solo 499€ su Amazon!

Ecco il Roborock QV 35A, il robot aspirapolvere che rivoluziona le pulizie di casa, ora disponibile su Amazon a soli 499,99€! Un’occasione imperdibile per chi cerca il massimo della tecnologia a un prezzo accessibile. Grazie a una potenza aspirante da ben 8.000 Pa e a una stazione di ricarica multifunzione, questo dispositivo è pronto a semplificarti la vita e a rendere impeccabile ogni angolo della tua abitazione.

Prestazioni ECCEZIONALI a un prezzo incredibile

Con il sistema di aspirazione HyperForce, il Roborock QV 35A si distingue per la sua capacità di affrontare qualsiasi superficie, dai pavimenti più lisci ai tappeti più ostici. Il suo spazzolone rotante a doppio rullo, capace di effettuare 200 giri al minuto, e la possibilità di sollevarsi fino a 10 mm, garantiscono una pulizia accurata e senza intoppi. Inoltre, puoi regolare l’erogazione dell’acqua su ben 30 livelli, adattandola alle esigenze di ogni tipo di pavimentazione.

La tecnologia che semplifica tutto

La vera magia di questo robot sta nella sua base di ricarica, che non è solo un punto di rifornimento energetico. Questa stazione avanzata svuota automaticamente il contenitore della polvere in un sacchetto sigillato da 2,7 litri e riempie il serbatoio dell’acqua da 4 litri, sufficiente per coprire fino a 300 metri quadrati. Non finisce qui: si occupa anche di lavare e asciugare i tappetini del robot, rendendo l’intero processo completamente autonomo.

Intelligenza e precisione a portata di mano

Grazie alla tecnologia Reactive Tech, il Roborock QV 35A rileva e aggira efficacemente ostacoli come mobili, cavi e oggetti sparsi sul pavimento. Il sistema di mappatura PreciSense LiDAR scansiona l’ambiente a 360 gradi, creando mappe dettagliate in tempo reale e memorizzando fino a quattro piani diversi. Con l’app Roborock, puoi personalizzare percorsi, programmare orari di pulizia e delimitare zone interdette. Inoltre, la compatibilità con assistenti vocali come Amazon Echo e Google Home rende il controllo ancora più intuitivo.

Silenzioso, efficiente e perfetto per ogni casa

Nonostante la sua potenza, il Roborock QV 35A opera a soli 64 dB, risultando uno dei robot aspirapolvere più silenziosi della sua categoria. Le sue dimensioni compatte (48,7 x 35 x 52,1 cm) e il peso di 11,8 kg lo rendono ideale per ogni tipo di abitazione. La spazzola laterale asimmetrica e quella principale in gomma anti-groviglio sono perfette per chi ha animali domestici, eliminando efficacemente peli e detriti senza sforzo.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica! Acquista subito il Roborock QV 35A su Amazon a soli 499,99€ e scopri quanto può essere semplice e veloce mantenere la tua casa sempre pulita. Una tecnologia così avanzata, a questo prezzo, è un’occasione da non perdere!

